Meteo Puglia, prosegue la fase di bel tempo. “Temperature primaverili”

. METEO Puglia: LUNEDÌ: l’anticiclone porta i suoi massimi tra il Sud Italia e la Penisola balcanica, rinnovando l’ennesima giornata di bel tempo sulle regioni del basso versante adriatico, interessate dal crescente afflusso di correnti molto miti dai quadranti sudoccidentali. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, eccezion fatta per banchi di nubi basse in addossamento sui settori occidentali di Molise e Basilicata – segnatamente su Isernino, Lagonegrese e Pollino occidentale – ma senza fenomeni associati. Temperature in ulteriore rialzo su valori decisamente superiori alle medie climatiche e dai tipici connotati primaverili: massime fino ai 22-24°C su Materano, Metapontino, Tarantino e basse Murge, nell’intorno dei 19-21°C su Termolese, Foggiano e BAT. Venti deboli o moderati, ancora prevalentemente nordoccidentali. Mari poco mossi.

Martedì 25 Febbraio

Bel tempo ma con nubi alte e stratiformi di passaggio

MARTEDÌ: il promontorio subtropicale porta i suoi massimi verso Levante, tra le regioni meridionali italiane e la Penisola balcanica; al contempo, una nuova ondulazione del flusso atlantico a metà giornata si addossa all’arco alpino, determinando un rapido calo della pressione e del geopotenziale sui settori nordoccidentali del Mediterraneo. Giornata ancora improntata a condizioni di stabilità atmosferica su Molise, Basilicata e Puglia, con fasi soleggiate alternate al transito di innocua nuvolosità alta e sottile e, dunque, cieli a tratti velati; da segnalare, inoltre, ancora banchi di nubi basse su Lagonegrese, Pollino occidentale e Isernino, ma senza fenomeni associati. Temperature massime in rialzo lungo la fascia adriatica con punte di 18-21°C su BAT, Barese e Brindisino, in generale diminuzione altrove. Venti in rotazione e rinforzo da Libeccio e Ostro, da tesi a localmente forti sulla Capitanata e lungo i crinali appenninici. Moto ondoso dei mari in graduale accentuazione; dalla sera mossi molto mossi lo Ionio e il Canale d’Otranto.

Mercoledì 26 Febbraio

MERCOLEDÌ: una circolazione depressionaria via via più fredda si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi con deboli fenomeni dal pomeriggio, nevosi nel corso della serata. Nello specifico sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. In serata deboli nevicate; sul materano cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Deboli nevicate in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2450 metri. Mare da mosso a molto mosso.

FONTE 3BMETEO.COM