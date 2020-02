Nella psicosi da coronavirus, anche la tosse nervosa al cinema desta sospetto

, 24 febbraio 2020. L’Italia è praticamente divisa in due e per una volta questo non accade per motivi climatici, come quando la neve flagella il Nord e l’estate fa capolino al Sud. Il Nord, per usare una immagine ripresa da tanti quotidiani nazionali, è in guerra contro il virus corona, che si è affacciato in Italia senza che si sia capito in che modo, dal momento che il cosiddetto “paziente zero” non è stato ancora individuato. Il Sud vive una certa tranquillità, anche se alcune amministrazioni si stanno già attivando per non farsi trovare impreparate.

Ieri, in serata, il sindaco di Ascoli Satriano, ad esempio, ha preannunciato una ordinanza in base alla quale saranno monitorati i movimenti dei concittadini verso le province del Nord, in modo da avere un data base preventivo che renda utili eventuali ricerche che ovviamente ci auguriamo non debbano mai servire. Le immagini sui giornali e nella TV sono quelle di paesi e città deserte, con poca gente che si sforza di avere una parvenza di vita normale; tutti muniti di mascherine che – pare – stiano costando il 400 % in più, collaudando una prassi legata allo sciacallaggio che di solito si accompagna alle pestilenze da sempre descritte nella cronaca e nella letteratura. Difficile dimenticare i “fidati” bravi di don Rodrigo, la cui avidità ha reso imprudenti di fronte al padrone morente di peste e ai suoi oggetti. E c’è pure “l’assalto ai forni” anch’esso di manzoniana memoria, che, quando il popolo è preda di isteria, porta al saccheggio di tutte le scorte dei pur fornitissimi supermercati.E il problema paura e isteria di massa si affianca inevitabilmente a quello della presenza del virus nel nostro territorio.

Il Sud, si diceva, vive giorni normali. Tanto che qualche zuzzurellone si è preso anche la briga di far sentire sui social la sua soddisfazione nel vedere per la prima volta il nord in difficoltà rispetto ad un sud che nell’immaginario collettivo dovrebbe essere sempre il luogo geometrico di tutti i mali.Ben magra e macabra soddisfazione, a pensarci bene. Anche perché neppure qui da noi mancano sintomi di attacchi di panico, di quella paura interiore che non ha bisogno necessariamente di una causa concreta per afferrare la psiche umana. Qualche scorta di generi alimentari, senza troppo darlo a vedere, si sta facendo anche qui, zitti zitti.

Chi ha conosciuto da vicino le privazioni della guerra vera o ha sentito racconti ancora freschi di queste memorie, non può restare indifferente di fronte a notizie e al linguaggio militare con cui le notizie vengono comunicate dai media, come la zona rossa, la zona gialla, i controlli, la chiusura di luoghi pubblici, la cintura difensiva da cui è impossibile uscire, la quarantena obbligatoria. Un panico alimentato da un altro fattore psicologico: la lettura di libri o la visione di film, sempre molto spettacolari, sui contagi che di punto in bianco investono l’intero Pianeta, lasciando risorse scarsissime ai pochi sopravvissuti di fronte all’ apocalisse generata da malattie, guerre nucleari, assalti di alieni, risveglio di zombi.

La nostra psiche, è stato detto, si nutre non solo di quello che realmente accade ma anche di quello che l’immaginazione ci ha fatto vedere in una realtà virtuale, soprattutto quella cinematografica, descritta con tutti i crismi della verosimiglianza.

E allora accade che vai spesso al cinema in queste settimane, incoraggiata da una buona programmazione. E mentre quando ancora non si sentiva parlare di decessi, il luogo chiuso e affollato di una sala non faceva nessun effetto e la serata era una sera qualunque, all’improvviso si cominciano ad avvertire con chiarezza rumori che sarebbero passati del tutto inosservati se i sensi non fossero acuiti anche dalla interiorizzazione delle immagini televisive che si rincorrono 24 ore su 24 del virus. Qualche colpetto di tosse. Tu aspetti che si fermino. E invece no. E l’attenzione della mente si divide in due, tra la storia sullo schermo da seguire, anche con l’aiuto di un audio che azzera ogni possibilità di chiacchiericcio fastidioso, e il colpettino di tosse che fra tanto frastuono subdolamente si fa sentire. Che fare? Uscire? Restare? Il panico porta in tilt la razionalità, e nel frattempo che ci pensi ti perdi pezzi di trama e di film.

La risposta come sempre è individuale. Posso raccontare solo la mia. Di fronte alla “sorpresa” che in tutte le regioni d’Italia non è peregrino di questi tempi avere la tosse, perché le influenze stagionali ci sono sempre state, ci sono e ci saranno sempre, e mentre scorrono davanti agli occhi più le immagini mentali che quelle sullo schermo, per fortuna pian piano riemerge la parte razionale. E allora si fa un bel respiro, ci si vergogna un po’ della propria fifa, la sciarpa che serviva a riparare dal freddo viene messa prudentemente a coprire le labbra come unico gesto di concessione a questi tempi di guerra, e finalmente ci si può rituffare nella visione del bel film scelto da vedere per quella serata.

Anche sorridendo un po’ del fatto che uscire di casa e regalarsi una bella serata doveva essere un modo per alleggerire la mente dai pensieri che ogni giornata, con il suo carico di lavoro e di pensieri personali, reca quotidianamente con sé, solo in parte caricati dalla pesantezza con cui ci viene da troppi giorni ormai notificata la presenza invisibile della corona di questo virus.

E la battaglia che prima che al virus è di natura psicologica, rivolta com’è a resistere alla paura ancestrale che a tratti si presenta nella storia di noi umani, si scopre che si può vincere, e anche con una certa interna soddisfazione. E l’indomani è un altro giorno.

A cura di Maria Teresa Perrino, 24 febbraio 2020