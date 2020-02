“Il Comune di Stornara, dopo comunicazioni da parte delle autorità competenti, ha deciso di annullare la manifestazione del Carnevale a titolo precauzionale. Non vi sono rischi specifici per il nostro territorio, ma in questa fase di diffusa preoccupazione, si è scelto di annullare la manifestazione per rassicurare i cittadini, anche se non ci sono emergenze sanitarie”.

Lo riporta il Sindaco di Stornara Rocco Calamita che aggiunge: “E’ fatto obbligo a tutte le persone che abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia e a tutti coloro i quali abbiano soggiornato nelle zone rosse d’Italia, di comunicare tale circosanza alle aziente sanitarie territorialmente competenti. I numeri interessati sono il 118 e il 1500”.