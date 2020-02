Wonderland: la fantascienza in Cina + omaggio a Flavio Bucci

La storia e il presente della fantascienza in Cina sono al centro della nuova puntata di, in onda sumartedì 25 febbraio, come sempre in seconda serata. Il magazine di Rai4 ha incontrato, due giovani autori premiati e tradotti in tutto il mondo e recentemente pubblicati anche in Italia. In un momento certamente drammatico per la superpotenza asiatica, la new wave fantascientifica cinese si propone come autorevole avanguardia di dialogo culturale con l’Occidente, su temi di interesse globale: il rapporto fra natura e tecnologia, fra tradizione e modernità, fra individuo e collettività., la rubrica dedicata agli sceneggiati gotico-soprannaturali della RAI, rende omaggio a, raccontando gli episodi di Nella città vampira. Drammi gotici, serie antologica del 1978, voluta e interpretata dall’attore da poco scomparso. Lo spazio CULT del magazine questa settimana è dedicato a, la serie nata dal successo di Narcos che racconta la nascita e l’espansione del narcotraffico in Messico negli anni ’80, a partire dal Cartello di Guadalajara. La prima stagione disarà trasmessa in prima visione su, da sabato 29 febbraio in prima serata.

Spostandoci sul versante POP, questa settimana troviamo La Gomera – L’isola dei fischi, eccentrico thriller presentato al Festival di Cannes dello scorso anno e visto anche all’ultimo Torino Film Festival. Ambientato tra le Canarie e la Romania, il film sarà raccontato dallo stesso regista Corneliu Porumboiu. Come sempre, le due categorie “pop” e “cult” caratterizzano anche la Wonder Parade, la classifica che chiude ogni puntata segnalando i dieci titoli top della settimana. Wonderland è un programma di Leopoldo Santovincenzo, Carlo Modesti Pauer, Andrea Fornasiero ed Enrico Platania, con la collaborazione di Alessandro Rotili. Produttore esecutivo Sabrina La Croix, regia di Giuseppe Bucchi e Gabriella Squillace.