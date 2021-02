Ambasciatore Attanasio, chef di Manfredonia “Un onore averlo conosciuto”

Manfredonia, 24/02/2021 – (lastampa) Al ristorante Mediterraneo, che era un po’ la base quando l’ambasciatore era in visita all’Est, ieri a rispondere al telefono c’erano solo Justin e Patrick, camerieri congolesi. Solo in serata Michele Macri, il gestore del locale italiano nel centro di Goma ha fatto ritorno, dopo aver dedicato la giornata all’ultimo saluto all’amico-diplomatico, che era stato da lui l’ultima volta, per l’ultima cena, domenica sera.

Lo chef Matteo Bissanti, originario di Manfredonia e in Congo da tre anni, fa un vanto di averlo conosciuto: «L’ambasciatore è passato a salutarmi, è venuto apposta in cucina, che si trova un po’ più in là rispetto alla sala da pranzo all’aperto, per ringraziare del menù che avevamo preparato», dice. Per l’ospite speciale aveva allestito un buffet con melanzane farcite, zucchine in carpione e spezzatino, ricordo dell’Italia lontanissima.

«E dire che l’avevo visto solo in altre due occasioni, ma lui non si faceva sfuggire una gentilezza verso nessuno». Luca Attanasio era così, «ha salutato calorosamente anche i camerieri». Aveva invitato a cena «la gente del posto, era generoso – continua lo chef – saranno stati una quarantina di persone» della Fondazione Avsi, cooperanti, missionari, laici e religiosi. (lastampa)