Foggia, 24 febbraio 2021. “La peggior cosa che possa fare una pubblica amministrazione è adottare provvedimenti che contrastano con linee guida e analisi che essa stessa ha prodotto”.

Basta leggere con un minimo di attenzione, veramente minimo, la “Valutazione ambientale strategica del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023” per capire quali danni abbiano fatto le immissioni di specie “alloctone”, cioè non originarie del posto, sulla consistenza di popolazioni di animali selvatici.

Ecco quanto si legge al punto6.5 del rapporto:

“Le immissioni di specie alloctone, o autoctone ma geneticamente non testati praticate, sono pratiche ad elevato impatto, in quanto sono state in passato praticate peraltro senza alcuna pianificazione e senza nessuna tecnica scientifica, comportando la formazione nel tempo di notevoli e impattanti popolazioni di cinghiali, il rischio di estinzione della lepre italica, sostituita dalla lepre europea, ed altri esempi.

Fino al 2004 nella zona della Murgia si sono immessi cinghiali, e fino al 2014 si è continuato a immettere lepri europee.”

Per i non addetti ai lavori va precisato che i ripopolamenti di fauna selvatica sono stati effettuati dai Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di Caccia dove erano presenti rappresentanti dei cacciatori, rappresentanti del mondo ambientalista, rappresentanti degli enti locali e rappresentanti delle associazioni degli agricoltori e tutti gli atti degli ATC sono soggetti a parere vincolante della Regione Puglia che lo esercita tramite il suo “Servizio Caccia”.

Agricoltori e Regione Puglia non possono chiamarsi fuori dalla responsabilità per la formazione di notevoli e impattanti popolazioni di cinghiali e ancor meno per l’immissione di cinghiali di ceppo ungherese che arrivano fino a 200 kg e prolificano tre volte l’anno con cucciolate consistenti, fino a 12 cinghialetti, popolazioni che hanno messo in difficoltà il cinghialetto autoctono che arriva al massimo ai 90 kg e si riproduce solo due volte l’anno con cucciolate fino a 4 cinghialetti. Discorso analogo va fatto per la lepre italica messa a rischio estinzione dall’introduzione della lepre europea come sopra attestato.

La Valutazione ambientale strategica del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 va ben oltre alla sola individuazione delle responsabilità per il proliferare dei cinghiali perché detta anche le linee guida per ridurre l’impatto di questa proliferazione sulle colture agricole e sulla sicurezza stradale.

Sempre al punto 6.5 si legge:

“…la proposta di misure contenitive indirizzate alla mitigazione e compensazione degli impatti derivanti dalla attività venatorie, possono essere ricondotte alle seguenti azioni:

monitoraggio delle densità faunistiche;

Implementazione di sistemi di protezione delle colture e in generale di miglioramenti ambientali anche tramite vincoli di bilancio degli ATC;

Implementazione di sistemi di sicurezza nelle strade quali: cartelli di segnalazione, riflettori, sovrappassi, recinzioni, sottopassi;

Contenimento della presenza di cinghiale entro limiti tollerabili di densità che si stabiliscono solo dopo monitoraggi duraturi nel tempo …”

Non c’è nulla da inventare e tantomeno c’è da saltare passaggi indispensabili per non causare altri danni imprevedibili procedendo all’abbattimento dei cinghiali senza alcun piano per la tutela della loro densità auspicabile.

C’è da mettere in atto, e sono anni ho chiesto questo sin dal primo giorno in cui ho messo piede nella sede dell’ATC di Foggia, un sistema di monitoraggio costante della fauna selvatica per avere conoscenza scientifica dell’impatto della caccia e delle azioni di ripopolamento faunistico. In particolare per il cinghiale il lavoro è più complesso perché non basta conoscere la consistenza delle popolazioni di cinghiali ma si deve procedere alla stima dei vari tipi di cinghiali che sommariamente si possono individuare in cinghiali di ceppo autoctono, cinghiali di ceppo ungherese e ibridi vari tra cui i cinghiali ibridati con i maiali particolarmente presenti nelle zone dove viene praticato l’allevamento del cinghiale allo stato brado. Solamente dopo i censimenti si può procedere alla riduzione delle popolazioni di cinghiali tutelando la specie autoctona che, invece, non è affatto tutelata nell’attività venatoria ma è penalizzata dall’attività venatoria indiscriminata perché specie più debole e vulnerabile.

La Regione Puglia può fare molto perché alcuni ATC, quello di Foggia in particolare, hanno enormi somme inutilizzate in cassa come molti fondi Regionali destinati ai ristori ambientali dell’attività venatoria non sono spesi ogni anno e questi fondi possono, anzi direi devono, essere spesi per mettere in sicurezza le strade con particolare attenzione di quelle adiacenti i Parchi Nazionali e Regionali dove c’è maggior concentrazione di cinghiali. Intervento principe, per la tutela delle persone e della fauna, è la realizzazione di passaggi protetti che, insieme a recinzioni di contenimento evitino l’attraversamento delle strade da parte della fauna, tutta la fauna e non solo dei cinghiali, con morte della fauna e danni alle cose e persone.

Permettere la caccia indiscriminata di cinghiali senza conoscerne la effettiva consistenza può portare alla loro estinzione, cioè alla situazione degli anni ’70 quando di cinghiali non c’era più nemmeno l’ombra. Permettere la caccia a oltranza dei cinghiali perché causano incidenti è un pericoloso precedente perché oggi sono i cinghiali ma domani potrebbero essere i cani randagi che, in quanto a incidenti e investimenti, non sono secondi a nessun’altra specie animale.

Ambiente, fauna e sicurezza possono e devono convivere perché non è la natura a mettere in pericolo la vita dell’uomo sulla terra ma è l’uomo a mettere in pericolo la natura e la sua permanenza stessa sul pianeta.

Foggia 24 febbraio 2021 – F. Giorgio Cislaghi, Ex componente ambientalista ATC Foggia