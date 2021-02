Covid Puglia, report positivi a scuola: 672 casi in una settimana

Bari, 24/02/2021 – (repubblica) I contagi diminuiscono in generale, ma con meno incidenza tra i bambini delle scuole dell’infanzia ed elementari. Gli ultimi dati disponibili si riferiscono alla settimana dall’8 al 13 febbraio, e raccontano di circa 672 casi di positività nelle scuole pugliesi e quasi 6.500 quarantene. L’effetto attuale delle varianti nelle classi, invece, è al momento una proiezione: in una settimana (dal 4 al 12 febbraio) la presenza delle varianti è aumentata del 60 per cento in tutta la Puglia, “circostanza che impone l’assunzione di stringenti iniziative di carattere preventivo, adottando nuove misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti interpersonali – scrive il dipartimento della Salute – per contenere il rischio di una nuova ripresa dei contagi, nelle more di completare la campagna vaccinale almeno con riferimento ai soggetti fragili e a maggior rischio di contagio”. I nuovi contagi dall’8 al 13 febbraio nella regione (i plessi rilevati sono 2671 su 3215) sono stati 464 tra gli studenti, 154 tra i docenti, 54 tra il personale Ata. Gli studenti positivi sono così divisi: 71 infanzia, 147 elementari, 75 medie, 171 superiori. I docenti, invece: 43 infanzia, 47 primaria, 25 medie, 39 superiori. (repubblica)