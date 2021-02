Covid Puglia, vaccini a magistrati e avvocati per metà marzo

Bari, 24/02/2021 – (repubblica) Vaccinazioni anti-Covid da metà marzo per i magistrati e da aprile per gli avvocati: è l’indicazione arrivata dall’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, dopo una riunione con una delegazione della giunta dell’Anm del Distretto di Bari, anche in rappresentanza di quella di Lecce. I magistrati hanno chiesto l’inserimento del comparto giustizia, quale servizio pubblico essenziale, tra le categorie destinatarie della campagna vaccinale in atto. L’assessore ha accolto tale richiesta, indicando la metà del mese di marzo quale probabile periodo di inizio delle vaccinazioni per i magistrati professionali e onorari e per il personale amministrativo dei distretti di Corte d’appello di Bari e Lecce. La somministrazione avverrà nei Tribunali: AstraZeneca per gli under65 e Pfizer o Moderna per gli Over65 o persone affette da patologie, che rientrano nelle categorie fragili. (repubblica)