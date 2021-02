DIA: “Clan Gargano, vuoti di potere e logica bipolare connotano equilibri nell’area”

IV – (STATOQUOTIDIANO, ore 19). Gargano, 24 febbraio 2021. “Lo scenario criminale nell’area garganica rimane quello maggiormente in fermento* (*il 26 gennaio 2020, a Zapponeta, è stato gambizzato un pregiudicato per reati contro la persona, ndr), essendo ancora in corso un processo evolutivo volto a colmare i vuoti di potere determinati sia da arresti e condanne sia dall’eliminazione fisica di esponenti di vertice delle opposte fazioni riconducibili ai clan”.

E’ quanto emerge dalla relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, periodo Gennaio – Giugno 2020.

“Il clan dei Montanari, che al momento resta quello dominante – si legge nella relazione della DIA – , è guidato dal reggente dei Li Bergolis** (**’Nipote del patriarca Li Bergolis, ucciso a Monte Sant’Angelo il 26 ottobre 2009, è stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Nuoro il 13 settembre 2019 e per diverso tempo è risultato irreperibile alle ricerche da parte delle Forze di polizia per il ripristino della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS’,ndr), elemento di punta che esercita la sua influenza anche sulle altre famiglie orbitanti attorno al sodalizio quali i Lombardi, detti i “Lombardoni” di Monte Sant’Angelo (con propaggini nel resto del Gargano, in particolare nell’area di Sannicandro Garganico e Manfredonia), i Frattaruolo (da sempre attivi su Vieste, con propaggini su Manfredonia e collegamenti con altri gruppi del Gargano e con la criminalità cerignolana) e i Prencipe (originari di San Giovanni Rotondo, dove fungono da referenti per il clan Li Bergolis)”.

“Come già rilevato lo scorso semestre, l’associazione risulta rafforzata anche dalla “vicinanza” di alcuni giovani appartenenti alle famiglie Alfieri-Primosa-Basta, in passato contrapposte ai Li Bergolis, ormai assunti da quest’ultimi nei propri ranghi”, è riportato nella relazione.

“In particolare, espressione del profondo riassetto in seno ai gruppi locali è un giovane pregiudicato, discendente da rappresentanti di rilievo del clan Alfieri-Primosa-Basta, arrestato dai Carabinieri il febbraio 2020 a Monte Sant’Angelo, il quale sembrerebbe proiettato ad assurgere a posizioni di rilievo nello scenario criminale locale per la sua contiguità con il reggente dei Li Bergolis.

“La preponderanza e le mire espansionistiche dei Montanari erano state già confermate lo scorso semestre dagli esiti dell’operazione “Friends” (novembre 2019), nel cui ambito erano emersi rapporti con soggetti legati ai rosarnesi PESCE-BELLOCCO, nonché dagli sviluppi processuali delle indagini “Montagne Verdi” e “Gargano” che ne avevano ratificato l’egemonia nel traffico di stupefacenti anche al di fuori dei confini provinciali”.

“Nel semestre in esame è emerso anche il coinvolgimento di un esponente emergente del clan LI BERGOLIS (referente per il sodalizio nel territorio di Manfredonia) in un traffico di stupefacenti provenienti da Albania, Macedonia, Belgio e Olanda, organizzato da cittadini albanesi tutti raggiunti da un provvedimento restrittivo eseguito dalla Polizia di Stato il 17 gennaio 2020 per traffico di droga aggravato dalla transnazionalità”.

“Per quanto riguarda lo schieramento opposto, legato al clan Romito (quest’ultimo fortemente ridimensionato da arresti e omicidi), si sta assistendo a una costante riconfigurazione della relativa mappatura criminale”.

“Dopo l’omicidio, l’11 novembre 2019 a Monte Sant’Angelo, del capoclan reggente dei Ricucci, il nuovo assetto è fondato sulla neocostituita alleanza-LOMBARDI-RICUCCI-LA TORRE, prevalentemente operanti nell’area di Manfredonia-Mattinata-Monte Sant’Angelo, ai quali resta legata la frangia militare mattinatese”.

“Nonostante la menzionata fase di crisi, i riscontri info-investigativi sembrano indicare strategie in atto anche da parte di quest’ultima coalizione volte alla riorganizzazione e alla riaffermazione di una propria egemonia nell’area garganica. Obiettivo questo, come precedentemente rilevato, apparentemente confermato dalle circostanze in cui è avvenuto l’arresto dei latitanti evasi dalla Casa Circondariale di Foggia in occasione delle citate proteste di marzo legate all’emergenza COVID 19“.

“Infatti, oltre alla contingenza dell’arresto (irruzione nel casolare dove era in corso

un summit di mafia), la stessa gestione della latitanza ha dato dimostrazione dell’esistenza

di sodalizi ben strutturati, dotati di adeguate risorse economiche e capillarmente diffusi, in

grado di controllare il territorio anche attraverso soggetti incensurati e insospettabili. I dati

in questione sembrerebbero rafforzare la posizione dell’associazione nell’ambito criminale di

riferimento”.

“La logica bipolare che connota gli equilibri nell’area può considerarsi ancora confermata anche nel territorio di Vieste che, grazie alla morfologia di tipo costiero e alla innata vocazione turistica, rappresenta contestualmente una rotta importante per i traffici di marijuana proveniente dai Balcani (in particolare dall’Albania) e terreno fertile per il riciclaggio nelle attività legate al turismo da parte della criminalità locale peraltro impegnata nel redditizio settore del narcotraffico. Qui, sembra ormai sopita la faida scissionista tra i RADUANO e i PERNAIANNOLI (i primi legati ai ROMITO, i secondi ai LI BERGOLIS), anche in questo caso per lo stato di detenzione in cui si trovano quasi tutti i sodali organici ai due clan sopravvissuti agli scontri”.

“Dal 27 aprile 2020 si trova agli arresti domiciliari quello che attualmente può essere

considerato l’esponente di maggior rilievo nel territorio di Vieste, espressione della sinergia tra i clan RADUANO e ROMITO, incaricato di curare i rifornimenti di stupefacenti e la gestione finanziaria dei clan. Il pregiudicato era stato catturato dalle Forze di polizia nell’ottobre 2019 – con la collaborazione della Divisione SIRENE della Direzione Centrale della Polizia Criminale – mentre si trovava alle Isole Canarie (E), dove si era trasferito per sottrarsi alla cattura (essendo tra i soggetti destinatari della misura cautelare eseguita con l’operazione “Neve di Marzo”), nonché verosimilmente al rischio di eventuali attentati alla propria incolumità”.

“Nello scenario generale della provincia di Foggia e del promontorio del Gargano assumono un ruolo sempre più cruciale San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano, da considerarsi hub macro-criminali di una certa complessità ed i cui esponenti sono risultati protagonisti di un narcotraffico di rilievo e in quanto tali, raggiunti, nel semestre in esame, dai provvedimenti cautelari eseguiti con le operazioni “Inpulsa”, “Terminal” e “Terravecchia”.

Tra San Marco in Lamis e Rignano Garganico operano i gruppi MARTINO e DI CLAUDIOMANCINI, un tempo in forte contrapposizione, ai quali si aggiungono nuove figure referenti in quel territorio dei sodalizi di Foggia e San Severo. A Sannicandro Garganico e Cagnano Varano, grazie alla rinnovata alleanza tra nuove leve e figure storiche di una certa caratura, si registra il ritorno in auge della famiglia TARANTINO (in passato coinvolta nella “faida Garganica” che la vide contrapposta alla famiglia CIAVARRELLA)”.

“Nel contesto, il 16 giugno 2020 a Sannicandro Garganico, la Guardia di finanza, a seguito di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, ha individuato alcune imprese intestate a prestanome riconducibili a uno dei fratelli a capo del clan TARANTINO le quali percepivano indebitamente contributi pubblici aggirando la normativa antimafia.

“Una misura del livello d’infiltrazione mafiosa nel Gargano è stata offerta dai provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali di Monte Sant’Angelo, Mattinata e Manfredonia. In particolare, quest’ultimo è stato motivato, come rilevato nella Relazione relativa al secondo semestre 2019, dal condizionamento dell’Ente per la vicinanza di alcuni suoi rappresentanti a elementi appartenenti ad entrambi gli schieramenti della mafia locale, oltre che alla batteria foggiana dei TRISCIUOGLIO-PRENCIPE-TOLONESE”.

Così dalla relazione indicata in oggetto. (V).

