Ginecologia Ospedaliera Riuniti: attivo screening cervico carcinoma

Foggia, 24 febbraio 2021. E’ attivo dal mese di febbraio presso l’ambulatorio di Colposcopia afferente alla Struttura di Ginecologia ospedaliera del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dal Dott. Lorenzo Lo Muzio, il Servizio di Screening del cervico carcinoma per la ricerca dell’HPV.

L’infezione da virus HPV è la causa scatenante del processo che nel tempo può portare allo sviluppo del carcinoma del collo dell’utero. Lo screening per il carcinoma della cervice uterina ha, dunque, lo scopo di diagnosticare precocemente le lesioni pre tumorali o il tumore in fase precoce, cioè prima che compaiano i sintomi, in modo da poter prevenire l’insorgenza di questa grave patologia neoplastica della donna e di migliorane la prognosi.

Il giorno settimanale dedicato al servizio di screening è il mercoledì mattina. Le prenotazioni sono effettuate attraverso il Cup.

Il Servizio di Colposcopia è coordinato dalla Dott.ssa Lucia Antelmi, Responsabile dell’Ambulatorio di Patologia di Patologia Cervico Vaginale della Struttura.