Foggia, 24 febbraio 2021. Come già accaduto nelle diverse fasi dell’emergenza Covid, il Gruppo Salatto continua ad offrire collaborazione e sostegno al Servizio Sanitario Regionale.

A partire dalla giornata di domani, giovedì 25 febbraio, presso la Casa di Cura ‘Villa Igea’, in via Vittime Civili a Foggia, partirà infatti la somministrazione dei vaccini destinati ai farmacisti, all’interno della strategia predisposta da Asl Foggia e Regione Puglia. In quest’ottica sono stati riorganizzati in maniera tempestiva gli spazi ambulatoriali, per accogliere e vaccinare in tre distinte giornate tutti i farmacisti della provincia di Foggia.

“L’ospedalità privata accreditata – dichiara il Dottor Potito Salatto, presidente del Gruppo Salatto e presidente pugliese dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata – esercita il suo ruolo in una sfida che vede tutte le componenti del sistema sanitario in prima linea. Da subito l’AIOP ha garantito il proprio contributo per rendere più spedita e veloce la campagna vaccinale. Le nostre strutture, dunque, sono parte integrante di questo fondamentale processo”.

“Quella contro il Covid è una battaglia nella quale la sanità parla con una sola voce – conclude il presidente del Gruppo Salatto e presidente pugliese dell’AIOP – ed in cui ciascun luogo di cura diventa avamposto per difendere la salute delle nostre comunità”.