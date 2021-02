Lopalco: “Rischio terza ondata, prima dose per tutti e richiamo tra 12 settimane”

Bari, 24/02/2021 – (repubblica) “Se scegliessimo di usare tutte le dosi che ci arrivano fino a marzo come prime somministrazioni, rinviando i richiami, riusciremmo a vaccinare 100mila pugliesi in più. Non è una cifra da poco, visto che i vaccini servono adesso, in questo momento in cui potrebbe partire la terza ondata”. L’assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco è stato fra i primi a proporre di rinviare i richiami dei vaccini per somministrare un maggior numero di prime dosi.

“Noi entro marzo completeremo la vaccinazione di operatori scolastici e buona parte delle forze dell’ordine. A quel punto ad aprile si potrà aprire la vaccinazione con AstraZeneca a una platea molto vasta, quella di tutte le persone a rischio o non a rischio al di sotto dei 65 anni. Per chi ha più di 65 anni invece continueremo a usare Pfizer e Moderna. A questi potrebbe aggiungersi anche l’approvazione entro fine marzo del vaccino di Johnson&Johnson”.(repubblica)