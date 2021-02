Manfredonia, Covid: caso di positività in scuola dell’infanzia

Manfredonia, 24/02/2021 – ISTITUTO COMPRENSIVO ‘CROCE-MOZZILLO’ Accertamento positività scuola dell’infanzia. In seguito a comunicazione ricevuta relativa all’accertamento di un caso di Sars-Cov2-positivo in una sezione della scuola dell’infanzia, si è provveduto ad inviare al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia, sezione di Manfredonia, gli elenchi degli alunni frequentanti e dei relativi docenti, al fine di poter consentire l’avvio della ricerca dei contatti e della anamnesi epidemiologica e di predisporre il corretto percorso diagnostico/terapeutico.

Contestualmente, in via cautelativa ed urgente, si effettua sanificazione straordinaria dei locali scolastici interessati, come previsto dal Rapporto IIS Covid-19 n.58/2020 Rev.

Le attività didattiche proseguiranno in Didattica Digitale Integrata.

Si ricorda che in presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP (Dipartimento di Prevenzione) della ASL:

– occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di ‘contact tracing’ (ricerca e gestione dei contatti);

– provvedere alla prescrizione della quarantena per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti di un caso confermato COVID-19.

I docenti posti dalla ASL in isolamento fiduciario, come da nota MI n.1934 del 26.10.2020, in assenza di sintomi, svolgeranno le attività didattiche in modalità agile.

In attesa di eventuali ulteriori disposizioni al riguardo, si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Miriam Totaro