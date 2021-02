Morto suicida a Roma Antonio Catricalà. Indagine Procura

(RAINEWS.IT). 4 febbraio 2021 Il corpo senza vita di Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust, è stato trovato sul balcone del suo appartamento in via Antonio Bertoloni, nel quartiere Parioli. Sul posto la Polizia e gli agenti della scientifica impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il suicidio sarebbe avvenuto tra le 9.30 e le 10 di questa mattina, quando Catricalà si sarebbe sparato un colpo di pistola sul balcone della sua abitazione ai Parioli.

La procura di Roma ha aperto un’indagine. La pistola con la quale Catricalà si è tolto la vita è stata sequestrata dalla polizia. Secondo quanto si è appreso, l’arma era regolarmente detenuta. A dare l’allarme la moglie che era in casa con lui.

Catricalà era nato il 7 febbraio 1952 a Catanzaro, tanti sono gli importanti ruoli che ha ricoperto nel corso della sua lunga carriera. Tra questi: magistrato del Consiglio di Stato della Repubblica italiana, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Viceministro al Ministero dello Sviluppo Economico e molti altri ancora. (RAINEWS.IT)