Ordinanze Emiliano, incertezza e incredulità tra le scuole dei Cinque Reali Siti

Cinque Reali Siti – Sgomento, incertezza, confusione e senso del ridicolo: lo stato d’animo prevalente nelle scuole dei Cinque Reali Siti nelle ultime ore.

Scuole chiuse, scuole aperte, scuole ormai ballerine. Con più circolari diverse nell’arco di una stessa giornata.

La scuola che arranca. La scuola che resiste. La scuola ormai stufa e stanca dei continui provvedimenti approssimativi, dell’ultima ora, inconsistenti e inefficaci a portare nessuna soluzione, ma ad aumentare solo ansie e a creare instabilità.

“Perché se è vero che le ordinanze di Emiliano vorrebbero tutelare la salute degli studenti prima, ora quella dei docenti” la voce unanime di docenti e genitori “è pur vero che tutta la comunità scolastica e le famiglie hanno innanzitutto bisogno di continuità e di stabilità”.

La sentenza del Tar

di Bari arrivava nella giornata di oggi a sospendere l’ordinanza di Emiliano che fissava la chiusura delle scuole nel territorio della Regione Puglia dal 22 febbraio al 5 marzo.

Tra le ragioni della sospensiva, la seguente, come si può leggere nel testo stesso della sentenza: “il provvedimento impugnato” ossia l’ordinanza n. 56 del 20.02.2021 del presidente Emiliano “consente ai dirigenti scolastici di negare a chi ne faccia richiesta, l’accesso, nelle scuole pugliesi, alla didattica in presenza e, comunque, esso vieta ai dirigenti scolastici di ammettere alla didattica in presenza un numero superiore al 50 per cento di alunni e studenti, anche presso scuole in cui non dovessero registrarsi situazioni di contagio o di reale pericolo di contagio […]”.

Ancora, secondo la sentenza del TAR Lazio l’ordinanza di Emiliano del 20.02.2021 non avrebbe motivato a sufficienza il sensibile scostamento dal livello nazionale di garanzia dell’assolvimento dei servizi scolastici. Anzi, si legge, la motivazione di tale scostamento sarebbe, invero, affidata principalmente all’asserita necessità di ‘attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici’. La sentenza del TAR di Bari evidenzia, inoltre, come i tempi prevedibili e previsti di tale attuazione non solo non sarebbero stati indicati dall’Ordinanza di Emiliano, e “solo ricavabili da comunicati delle strutture sanitarie pubbliche e da univoche notizie di stampa”, ma non sarebbero comunque affatto compatibili con la durata di pochi giorni dell’efficacia dell’Ordinanza.

Arriva così l’affondo nella sentenza del TAR di Bari.

Se, dunque, fosse vero che l’esigenza fondamentale è quella dichiarata di consentire la ‘attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici’, vi si legge, il provvedimento regionale impugnato dovrebbe avere una durata di efficacia molto più lunga. Ma proprio ciò ne evidenzierebbe “il difetto motivazionale o, quantomeno, l’incongruenza tra la premessa e la conclusione

[…]”.

E intanto la Regione Puglia al momento rimane senza un’ordinanza che regoli efficacemente lo svolgimento delle lezioni.

La risposta di Emiliano dalla sua pagina Facebook: “Per evitare contrasti col provvedimento del giudice” ha anticipato “sto per emettere un’ordinanza che lega la temporanea sospensione della didattica in presenza ad un termine per la esecuzione della campagna vaccinale nelle scuole. Con questo si soddisfa un’esplicita richiesta di motivazione”.

Emiliano, quindi, si dice costretto ad intervenire “per evitare che domani le scuole siano improvvisamente invase, in mancanza di provvedimenti di regolazione sanitaria, da tutti gli studenti in presenza con danno gravissimo per la salute del personale scolastico in piena pandemia”.

Intanto è comunque il caos nelle scuole pugliesi. Anche in quelle dei Cinque Reali Siti.

E la didattica, le famiglie, gli studenti ormai allo sbando.

“Faremo sempre ciò che ci verrà chiesto di fare” una professoressa “rispettando i nostri doveri, ma nel rispetto anche di un intelletto che abbiamo. La cosa sta diventando ridicola”.