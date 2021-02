Primavera 2021: alla (ri)scoperta delle Isole Tremiti

Le isole Tremiti sono uno spettacolo per gli occhi e per il cuore: forse vi è già capitato di visitarle, guardando dalla costa il mare dai mille riflessi, e di sentirvi completamente circondati da una incredibile sensazione di essere al centro del mondo, forse dell’intero universo. Le bellezze del Mediterraneo possono creare queste “vertigini”, lo sappiamo bene, ma se non avete ancora provato a viverlo davvero, e per “davvero” intendiamo navigandolo, ecco che ancora non potete dire di aver assaporato tutte le emozioni che queste splendide isole possono regalare. Nelle prossime righe parleremo proprio di questo, delle opzioni di noleggio barche alle Isole Tremiti e di tutto quello che una tale esperienza potrebbe regalarvi, soprattutto quando come scenario si ha uno splendido arcipelago nel bel mezzo del Mediterraneo.

IN BARCA ALLE TREMITI: SICUREZZA E BELLEZZA, A PORTATA DI MANO PER LA PROSSIMA PRIMAVERA

Immaginate un piccolo stacco dal lavoro, un week-end lungo di primavera, col caldo che ancora non da alla testa ma già abbronza e scalda la pelle. Immaginate un mare da favola da vivere appieno, dei panorami mozzafiato da ammirare a bordo di una barca, ed un mare che, più di tutti, è ricco di storia e di leggende.

Non solo: provate ad immaginare la sicurezza che una soluzione come questa vi mette a disposizione. Sulla barca, solo voi, la vostra famiglia o il vostro piccolo gruppo di amici (qualora foste in due: ancora meglio, dato che non c’è niente di più romantico di una barca a vela) e, nel caso in cui non abbiate la patente nautica, uno skipper esperto che vi solleverà da ogni preoccupazione, occupandosi di tutte le manovre e di ogni aspetto relativo alla navigazione. Insomma, un piano decisamente diverso rispetto al prevedere una giornata su una spiaggia affollata, giusto?

Anche quest’anno infatti, la parola d’ordine per viaggiare in tutta sicurezza sarà “lontananza dai luoghi affollati”: e quale luogo è più azzeccato di una barca per non rinunciare ad una pausa estiva e, al contempo, restare al sicuro?

E per quanto riguarda i costi? Niente paura: grazie ai servizi di compagnie online come Click&Boat, non avrete che da scegliere la vostra destinazione (in questo caso, le Isole Tremiti), selezionare il periodo da voi desiderato per la “fuga dalla civiltà”, definire il numero dei membri del vostro equipaggio et voilà, i migliori prezzi per le date sscelte vi appariranno in men che non si dica, offrendovi possibilità fin’ora impensabili, e soprattutto adattabili al vostro portafogli.

Quest’anno, lasciatevi trasportare da un’idea di vacanze originale e diversa dal solito, regalandovi la possibilità di vivere una nuova avventura e di esplorare alcuni dei paesaggi più incredibili d’Italia: i bellissimi fondali di Cala dei Turchi, i paesaggi incredibili di Cala Spido o Cala delle Rondinelle, o ancora i peasaggi di San Domino ed il centro storico dell’Isola di San Nicola.

Insomma, i punti di interesse alle Isole Tremiti sono davvero tantissimi, cosi come le soluzioni per vivere appieno questo tratto di mare. Dall’affitto di un catamarano o un motoscafo per raggiuntere l’arcipelago, al noleggio di un gommone a Vieste, ideale per esplorare la zona circostante in giornata.

Una primavera che si farà ricordare, insomma, questa del 2021: il mare attorno alle Tremiti, una vacanza in famiglia, un’avventura senza precedenti.

Buon viaggio!