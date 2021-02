Relazione DIA: “Foggia – Gargano, Quarta mafia organizzazione aggressiva e spietata” (I)

Roma, 24 febbraio 2021. “Nel semestre in esame hanno suscitato un particolare clamore mediatico, anche a livello nazionale, una serie di gravi episodi di matrice mafiosa verificatisi nel Capoluogo e in alcune aree della provincia che hanno confermato come la quarta mafia sia un’organizzazione criminale aggressiva e spietata, evidenziandone la spiccata propensione all’assoggettamento del tessuto socio-economico attraverso prevaricanti strategie intimidatorie“.

E’ quanto emerge dalla relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, periodo Gennaio – Giugno 2020.

“Più precisamente, tra la fine del 2019 e le prime settimane del 2020, si sono susseguiti svariati episodi violenti, perlopiù realizzati ricorrendo alla deflagrazione di ordigni esplosivi, sintomatici di una pervicace e capillare pressione estorsiva esercitata, soprattutto, nei confronti di rappresentanti dell’imprenditoria locale”.

“Emblematici, tra gli altri, gli episodi consumati a Foggia il 3 e il 16 gennaio 2020, nonché, successivamente, il 1° aprile 2020, ai danni di un’azienda sanitaria privata (i cui titolari sono parti offese nel processo “Decima Azione” per essere stati destinatari di richieste estorsive da parte dei clan della Società foggiana)”.

“Il 7 gennaio 2020, in una piazza centrale è stato rivenuto un ordigno rudimentale, composto di più cariche esplosive, poi rimosso dagli artificieri dell’Arma dei Carabinieri; l’8 gennaio 2020, è stato appiccato un incendio presso un altro esercizio commerciale; il 24 gennaio 2020, sono stati arrestati 4 soggetti, elementi del medesimo nucleo familiare, trovati in possesso di ordigni esplosivi, munizioni ed artifizi pirotecnici”.

“Altri analoghi episodi si sono verificati a Vieste, Apricena, Lucera, Manfredonia e Orta Nova. In quest’ultimo centro, il 15 gennaio 2020, si è tenuta una riunione straordinaria delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Foggia per discutere della questione sicurezza, mentre nelle giornate tra il 24 ed il 30 gennaio 2020, i Carabinieri hanno tratto in arresto diversi soggetti trovati in possesso di pistole (alcune con matricole abrase ed alterate), munizioni e ordigni esplosivi (oltre che sostanze stupefacenti – cocaina e marijuana)”.

“A Carapelle gravi atti intimidatori sono stati rivolti ai titolari di un’azienda agricola”.

“A San Marco in Lamis, il 2 giugno 2020 sono stati incendiati due autobus di una ditta privata nel parcheggio comunale. A Peschici, il 12 giugno 2020, è stata danneggiata l’autovettura di un operatore nel settore turistico con l’esplosione di una bomba carta che era stata collocata sul veicolo. Tra il 12 ed il 16 giugno 2020 diversi incendi dolosi hanno danneggiato coltivazioni ed attrezzature di aziende agricole presenti nei territori tra Foggia e l’Alto Tavoliere. A San Severo si sono verificati una serie di eventi criminali: il 27 gennaio 2020, è stato appiccato il fuoco a 23 mezzi adibiti al servizio di igiene urbana; il 3 febbraio 2020, è stata incendiata l’auto di un consigliere comunale; il 18 maggio 2020 sono stati rivolte minacce al Sindaco e un numero consistente di persone ha partecipato, contravvenendo alle disposizioni anti-COVID, ad una manifestazione di fuochi pirotecnici non autorizzata, organizzata verosimilmente dalla famiglia RUSSI per onorare il boss ucciso nel 2018. Alla luce di tali eventi, il 22 maggio 2020 il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi è intervenuto nel “Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto a San Severo”, convocato, come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, “dopo i festeggiamenti non autorizzati per la Madonna del Soccorso, con assembramenti lunedì e pesanti minacce via web al sindaco … da parte di parenti di un boss ucciso due anni fa nella bottega di un barbiere”.

L’attenzione verso il fenomeno ha comportato la pianificazione, nelle giornate del 16 e del 17 gennaio 2020, di una serie di incontri tra i vertici della magistratura, delle Forze di Polizia e di altre Istituzioni ed Associazioni sindacali e di categoria con il Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Annapaola Porzio, la quale in occasione dell’apertura dei lavori dell’Osservatorio contro il rischio racket e usura (attivato nella provincia a gennaio), ha rinnovato l’appello a denunciare, rivolto agli operatori economici e alle famiglie considerando questa “la sola strada sicura per uscire dal tunnel e proseguire il proprio cammino nell’alveo della legalità”.

Un altro evento particolarmente sintomatico delle tensioni in atto è stato l’omicidio, consumato a Foggia il 2 gennaio 2020, di un commerciante, pregiudicato per reati contro il patrimonio, il quale è stato attinto da colpi di arma da fuoco, mentre era alla guida della sua autovettura, esplosi da due persone travisate che viaggiavano a bordo di uno scooter.

Già nel settembre 2016 la vittima era stata oggetto, unitamente ad altri componenti della sua famiglia, di un violento pestaggio per mano di esponenti della Società foggiana, alcuni dei quali poi individuati quali autori e raggiunti da un provvedimento cautelare.

La risposta delle Istituzioni alle questioni di sicurezza pubblica e di emergenza sociale scaturite da tali condotte criminali è stata immediata. Sin dalle prime settimane dell’anno 2020 sono stati disposti potenziamenti degli organici di magistratura e Forze di polizia, con un consistente rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché l’istituzione, il 15 febbraio 2020, della Sezione Operativa DIA alle dipendenze del Centro Operativo di Bari. In relazione all’escalation criminale descritta, il Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero DE RAHO, nel corso dell’intervento tenuto presso l’Università di Foggia il 27 gennaio 2020, ha sottolineato che quello foggiano è un territorio in cui “la criminalità mafiosa è forte, arrogante e violenta”. Sempre secondo l’alto magistrato, i quattro comuni sciolti nella provincia per infiltrazioni mafiose costituiscono la dimostrazione di quanto sia forte il condizionamento da parte di gruppi criminali la cui strategia è sempre quella di accaparrarsi appalti e ottenere concessioni.

Questi risultati costituiscono appunto l’obiettivo ultimo di una borghesia mafiosa (o mafia degli affari) che si trasforma in comitato d’affari, funge da trait d’union con le istituzioni e la pubblica amministrazione e gestisce, direttamente o per il tramite di teste di legno, una certa parte dell’imprenditoria grigia, compiacente o contigua ai clan. È così rimodulata la tradizionale propensione al taglieggiamento verso vere e proprie forme di controllo, con una particolare attenzione verso quei settori nevralgici e remunerativi dell’economia, come l’agroalimentare.

Nei primi giorni del 2020, è stato inviato un contingente straordinario di 91 operatori di polizia: “32 appartengono alla Polizia di Stato, 49 all’Arma dei carabinieri e 10 alla Guardia di finanza. Sul territorio foggiano opera già un primo contingente straordinario di 71 unità (36 della Polizia di Stato, 20 dei carabinieri, 15 della Guardia di finanza”. (I)

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it