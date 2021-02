Relazione DIA: “Le nuove strategie per rinvigorire posizioni contro clan Li Bergolis” (II)

II – (STATOQUOTIDIANO, ore 19). Roma, 24 febbraio 2021. “Con riguardo a tali contesti particolarmente efficaci sono risultate le interdittive antimafia emesse dal Prefetto di Foggia anche nel semestre in esame. Le prime dieci, del mese di gennaio, hanno riguardato aziende operanti nei comuni, sciolti per mafia, di Manfredonia e Cerignola, mentre le ultime, risalenti ai primi giorni di luglio, hanno riguardato un’impresa agricola e una ditta di pulizie, i cui titolari sono stati ritenuti a rischio per la vicinanza con il clan LI BERGOLIS“.

E’ quanto emerge dalla relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, periodo Gennaio – Giugno 2020.

“I provvedimenti antimafia hanno colpito attività commerciali e imprenditoriali attive nell’itticoltura, nel commercio di autoveicoli, nella somministrazione di alimenti e bevande, nella gestione di parcheggi e autorimesse, nel commercio di carburante, nel gioco lecito, nonché in quelli più tradizionali del ciclo dei rifiuti e del movimento terra. In particolare, le imprese agricole interessate dai provvedimenti sono state sottoposte alla verifica antimafia avendo richiesto concessioni su terreni demaniali che “ricadono nel sostegno della politica agricola comune o terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che fruiscono di fondi europei”.

Per di più, in una masseria riconducibile a una di queste imprese destinataria della misura interdittiva per il rapporto di prossimità con il clan ROMITO, nel novembre 2014 era stato rintracciato e catturato il figlio del capoclan MORETTI, all’epoca latitante.

A fronte di tale composito contesto, l’11 febbraio 2020, dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni, si è tenuta l’audizione del Prefetto di Foggia sui recenti sviluppi della criminalità organizzata foggiana nonché sulla relativa azione di contrasto operata dalle autorità e dalle Forze dell’ordine.

Per quanto attiene al contrasto info-investigativo va altresì ricordato che, nell’immediatezza dei gravi episodi compiuti durante le festività di fine anno, il 6 gennaio 2020, nelle aree più degradate del capoluogo, Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza hanno eseguito un’operazione congiunta, denominata “Alto impatto”, procedendo a diverse perquisizioni anche per “blocchi di edifici” e traendo in arresto, in flagranza di reato alcuni appartenenti alla Società foggiana trovati in possesso di ordigni esplosivi, munizioni, parti di munizionamento da guerra e armi varie. Tra gli arrestati figura un pregiudicato appartenente al clan MORETTI-PELLEGRINO-LANZA (batteria della Società foggiana) nella cui disponibilità sono stati trovati 19 mila euro in contanti, verosimile provento di auto-riciclaggio, nonché un libro “mastro” con le indicazioni di possibili vittime di estorsione e usura.

Un’ulteriore risposta, coordinata ed estremamente efficace, si è avuta anche quando, il 9 marzo 2020, durante le proteste sviluppatesi negli istituti carcerari in piena emergenza COVID 19, sono evasi dalla Casa Circondariale di Foggia n. 72 detenuti, tra cui, diversi elementi riconducibili alla criminalità organizzata, in particolare, l’intero gruppo dei “mattinatesi”, articolazione militare del clan ROMITO.

Ben cinquanta degli evasi sono stati subito rintracciati, arrestati e trasferiti in altri Istituti penitenziari, mentre quasi tutti gli altri sono stati catturati nei giorni successivi84, tanto che il 18 marzo ne restavano irreperibili solo tre, tra i quali, un pericoloso pregiudicato detenuto per l’omicidio della madre della compagna, arrestato poi il 29 luglio 2020. Gli altri due latitanti, elementi della criminalità organizzata, appartenenti uno, al sodalizio LOMBARDI-RICUCCI-LATORRE (federato al clan ROMITO), l’altro alla costola sanseverese del clan MORETTI di

Foggia, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato il 14 aprile 2020 ad Apricena (FG), rintracciati in un casolare dove era nascosto anche un terzo soggetto, figura apicale del sodalizio LOMBARDI-RICUCCI-LATORRE latitante dal maggio 2019.

Al momento dell’irruzione erano, inoltre, presenti altri rappresentanti illustri delle cosche foggiane. Tra di loro il capoclan dei LOMBARDI la cui partecipazione al summit potrebbe essere stata finalizzata alla definizione di nuove strategie per rinvigorire le posizioni della federazione criminale contro lo schieramento opposto dei LI BERGOLIS. Arrestato, infine, anche il proprietario del casolare (al cui interno sono stati rinvenuti e sequestrati telefoni cellulari, ricetrasmittenti e denaro contante) ritenuto responsabile di favoreggiamento, con l’aggravante prevista dall’art. 416 bis 1 c.p..

L’analisi del fenomeno dimostra come la criminalità organizzata foggiana – nella tradizionale distinzione tra Società foggiana, organizzazioni criminali del Gargano e gruppi del Tavoliere (che peraltro ormai, attraverso alleanze e assi operativi comuni condividono linee di azione e modus operandi) – continui ad annoverare, quale punto di forza, una tipica impenetrabilità connessa con la sua struttura familistica e con il forte radicamento nel Territorio dei clan, nonché con l’omertà del contesto ambientale nel quale opera. Tali caratteristiche rendono sporadici i contributi alle inchieste da parte delle vittime scoraggiate dalle paventate ripercussioni attinenti alla incolumità propria o dei loro familiari. (II).