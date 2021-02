San Giovanni Rotondo: nonno Giuseppe, 87 anni, super felice nel fare la cyclette (VIDEO)

Nel video Nonno Giuseppe 87 anni, di San Giovanni Rodondo, classe 1934, ospite nella RSSA Madre Teresa di San Giovanni Rotondo si mostra divertito e canticchia nel fare cyclette.

“È una persona molto di cuore – commentano gli operatori della RSSA – da quando è entrato in struttura aiuta tutti, parla ed è molto socievole con tutti i altri nonni ed è una persona speciale. In certi momenti ha fatto ragione dei nostri nonni che non volevano farsi le flebo, ma grazie a lui ci siamo riusciti. Vede molto la televisione e piace tanto cantare, ballare e leggere. Ogni pomeriggio vuole offrire a tutti i dipendenti il caffè perché vuole riconoscere tutto il lavoro dei nostri operatori”

A cura di Vittorio Agricola