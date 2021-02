San Severo, posa prima pietra 20 alloggi ERP in via Mario Carli (FOTO VIDEO)

San Severo, ore 13. Posa della prima pietra in via Mario Carli a San Severo per la costruzione di 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica per un valore di oltre tre milioni di euro.

Dopo il taglio del nastro di rito, a dare il via ufficiale ai lavori il Sindaco della citta’ dei Campanili, Francesco Miglio.

Tante le autorita’ intervenute. Presenti all’evento, l’Assessore regionale all’ambiente e ciclo rifiuti Anna Grazia Maraschio, l’Assessore al bilancio e vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, l’Assessore alle politiche sociali Simona Venditti e il Presidente in carica dell’organo esecutivo dell’initervento, l’ARCA capitanata.

(I.m. per StatoQuotidiano.it, 24 febbraio 2021. Immagini e video a cura di Michele Princigallo)