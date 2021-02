Ultim’ora. Rapina con feriti a tabaccheria di Manfredonia: preso un minore

(STATOQUOTIDIANO, ore 10). Manfredonia, 24 febbraio 2021. Ultim’ora: un minore è stato arrestato dai Carabinieri di Manfredonia con l’accusa di aver preso parte alla rapina avvenuta ieri sera ai danni di una rivendita di tabacchi, lungo viale Aldo Moro.

Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Indagini in corso per risalire all’altro complice dei fatti. Si ricorda che, in seguito all’irruzione nell’attività commerciale, i due fratelli titolari e che gestiscono l’attività sono rimasti feriti, nel tentativo di bloccare i due malviventi. Per i due uomini si sono rese necessarie le cure presso il Pronto Soccorso di Manfredonia.

Indagini in corso dei Carabinieri. Ieri sul posto gli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia e i sanitari della postazione del 118 locale.

Intanto, continuano i messaggi a StatoQuotidiano di protesta da parte dei commercianti del luogo. Difatti, la rapina ai danni della tabaccheria e l’altra avvenuta ai danni di un punto “Deterpiù” (sottrazione di 500 euro, senza feriti), seguono altre rapine e tentate rapine avvenute negli scorsi mesi. “Ormai noi commercianti già si lavora poco poi dobbiamo combattere sti bast.. e figli di put…“, dice Tonino. “Ormai sono convinti che qualche volta qualcuno si farà male davvero. Ieri due feriti. Ormai Viviamo nella paura. Non diamo la colpa che non si trova lavoro. Non e giustificato.”

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it