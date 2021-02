Vieste, grave incidente col quod: 59enne in terapia intensiva

Vieste, 24/02/2021 – (antennasud) E’ ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di Casa Sollievo della Sofferenza il medico 59enne di Vieste che ieri sera, mentre era in sella al suo quod in zona Coppitella, si è ribaltato riportando gravi lesioni.

Sul posto l’ambulanza, i carabinieri e un elicottero del 118 che lo ha trasportato d’urgenza nell’ospedale di San Giovanni Rotondo. (antennasud)