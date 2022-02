Camionista grossetano “sequestrato” a Cerignola dal blocco tir

CERIGNOLA (FOGGIA), 24/02/2022 – (ilgiunco) Non può lasciare la Puglia e rientrare a Grosseto liberamente.

È un autotrasportatore grossetano che da due giorni non può muoversi con il suo camion ed è costretto a restare fermo in una zona industriale a Cerignola in provincia di Foggia (foto di repertorio). Il suo grido di allarme è arrivato alla redazione di ilgiunco.net alla quale si è rivolto scrivendo una mail. Il camionista si è trovato prigioniero della protesta degli autotrasportatori.

«Sono un autista di camion di Grosseto che da martedì 12,40 circa si trova sequestrato a Cerignola in zona industriale senza che nessuno abbia mosso un dito per aiutarmi». Inizia così la sua lettera. «Uscito dal casello autostradale – racconta – sono stato costretto a seguire un’auto che mi ha portato in una zona industriale; lì mi è stato detto di parcheggiare e di non muovermi per nessun motivo» «Sono stato aggredito fisicamente e costretto a scendere dal mezzo – racconta ancora – Nella notte poi si sono verificati atti di vera individuazione con rottura di parabrezza e in taluni casi lanci di pietre dal cavalcavia». (ilgiunco)