RadioManfredoniaCentro-StatoQuotidiano.it, 24 febbraio 2022. Dopo l’agitazione degli autotrasportatori, sabato sarà la volta delle marinerie di tutta Italia che lasceranno i loro motopescherecci ormeggiati alle banchine, proclamando uno sciopero, che durerà sino a quando il governo non attuerà quelle misure più idonee a calmierare il prezzo del gasolio.

Gli aumenti vertiginosi registrati in queste ultime settimane, rappresentano un problema serio per tutti coloro, tra camionisti e pescatori che per motivi di lavoro sono costretti ad usarne ingenti quantità.

La marineria di Manfredonia ha anticipato ad oggi l’agitazione, riunendosi, presso il mercato ittico, un tempo vero polmone dell’economia cittadina. Presenti il vice sindaco ed assessore alla transizione ecologica, Giuseppe Basta e Antonio Vitulano, assessore alle attività produttive.

“Supporteremo la marineria di Manfredonia, la seconda d’Italia in tutte le loro iniziative, perché stando al loro fianco possiamo riattivare l’economia di Manfredonia, perché se non c’è lavoro per loro potrebbero esserci ripercussioni per l’economia della intera città”, è quando dichiarato dall’Assessore alle attività produttive, Vitulano.

Delle stesso tenore le dichiarazioni del vice Sindaco che ha tenuto a precisare che il Comune di Manfredonia si è già schierato con altri comuni limitrofi per tutelare la categoria degli autotrasportatori aggiungendo altresì che unitamente ai comuni di San Severo, Cerignola e Lucera è stato sottoscritto un documento, inviato al Prefetto, già per gli autotrasportatori ma verrà fatto anche per i pescatori affinchè lo stesso, si faccia portavoce presso il governo delle difficoltà di queste categorie di lavoratori.

“Supporteremo i pescatori presso tutti gli enti preposti anche in incontri che verranno presso la regione”.

In rappresentanza dei pescatori, Donato Cannito e Michele Colonna, entrambi proprietari di pescherecci, hanno evidenziato che l’intera categoria, con il prezzo del gasolio alle stelle, aumento, tuttavia, non giustificabile tenuto conto del prezzo al barile attuale, preferisce fermarsi.

“Si consumano anche mille litri al giorno di gasolio, con questi prezzi si va in perdita”. Ora la parola passa al governo che, senza interventi significativi sul prezzo del carburante, calmierando le assise, seconde più alte di Europa, rischia di paralizzare una nazione.

Antonio Castriotta