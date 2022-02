StatoQuotidiano.it Foggia, 24 Febbraio 2022. L’ex allenatore del Foggia, Roberto De Zerbi con il suo staff, dopo essere rientrato a Kiev dal ritiro in Turchia, si trova al momento bloccato in hotel con buona parte dei suoi calciatori dello Shakhtar Donetsz, in attesa degli eventi, impossibilitato a rientrare in Italia.

L’allenatore bresciano aveva preparato la sua squadra per il ritorno in campo previsto per il 25 Febbraio, dopo la sosta invernale ma la federcalcio ucraina poche ore i primi bombardamenti, ha sospeso con un comunicato ufficiale il campionato di calcio.

Secondo quanto riporta l’agenzia Agi, De Zerbi ed altri professionisti sportivi, hanno seguito il consiglio dell’ambasciata italiana di non spostarsi, di fare scorta di viveri ed acqua.

“Me ne sto in camera, è una brutta giornata – dice De Zerbi -. Ho aspettato a lungo che la federazione sospendesse il campionato, fin da quando è successo quel che é successo col Donbass… però non mi sono mosso, perchè io sono qui per fare sport e non potevo girare le spalle al campionato, ai tifosi che ci seguono. Ho tredici ragazzi brasiliani, il mio staff… potevamo tornare a casa almeno fino a quando non ci fosse stata sicurezza: no, abbiamo aspettato, stanotte ci hanno svegliato le esplosioni”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

“L’Ambasciata italiana ci aveva sollecitato ad andare via ma non potevo, io uomo di sport, girare le spalle al club”. Poi De Zerbi conclude ai microfoni di Sportitalia: “Non vogliamo fare gli eroi perché gli eroi non esistono, ma il nostro lavoro ci mette di fronte a delle responsabilità. Io sabato dovevo giocare una partita e quindi, ripeto, non potevo scappare via. Difficile spiegarlo ai nostri cari, a chi ci vuole bene, ai figli che ci messaggiano per dirci di tornare. Stamattina hanno sospeso il campionato e ora la nostra presenza diventa superflua. A questo punto confidiamo che l’ambasciata e il governo ci aiutino a tornare. Sono fiducioso. Tornassi indietro rifarei la stessa scelta”. Così nell’articolo odierno de La Gazzetta dello Sport.