La guerra farà schizzare alle stelle il prezzo del pane

FOGGIA, 24/02/2022 – (agi) Pasta, pane e pizza rischiano di diventare più… salati. A minacciare il nostro carrello della spesa, si aggiunge ora anche la possibilità che la Russia invada l’Ucraina.

Se la guerra dovesse davvero scoppiare, salirebbero vorticosamente i prezzi dei cereali – grano, mais e soia – ma anche degli oli da cucina che già ora sono lievitati. Insomma, una vera e propria stangata per i consumatori che, per gli italiani adepti per definizione alla dieta mediterranea, si tradurrebbe perfino in un incubo.

Gli analisti temono infatti che la situazione di tensione sul fronte ucraino imprima un duro colpo alle esportazioni, in primis il grano, e quindi sui prezzi. Questo perché secondo le stime del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), la Russia è il più grande esportatore di grano al mondo, seguita al quarto posto dall’Ucraina: i due paesi sono responsabili del 29% del commercio globale di grano, quasi il 20% delle esportazioni di mais e l’80% delle esportazioni di olio di girasole.

Il clima di tensione, in verità, ha già contribuito a far lievitare i prezzi: una pagnotta di pane costa già qualche centesimo in più, e presto il prezzo lieviterebbe (è il caso di dirlo) ancora. A questo si aggiunge il costo dell’aumento dei prezzi dell’energia: la maggior parte del prezzo di una pagnotta di pane è infatti legata ai costi di produzione, imballaggio e trasporto e se il petrolio sale, va da sé che anche la pagnotta di pane costerà di più al consumatore. (agi)