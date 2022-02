Manfredonia, il Sindaco vieta commercio e uso di bombolette schiumogene

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/02/2022 – “IL SINDACO Premesso che, generalmente, durante il periodo del “Carnevale”, numerosi cittadini, prevalentemente giovani, fanno uso di bombolette schiumogene a varia denominazione.

Considerato il probabile arrivo di vari venditori ambulanti dai comuni limitrofi e non, e considerando che tali prodotti sono già in vendita anche in diversi esercizi commerciali della città; Atteso che tale uso può costituire motivo di pregiudizio per l’ordine pubblico e per l’incolumità pubblica in particolare dei bambini e delle persone anziane; Ravvisata la necessità di vietare la detenzione, il commercio e l’uso delle citate bombolette schiumogene.

ORDINA E’ vietata la detenzione, il commercio e uso delle bombolette schiumogene a varia denominazione, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I contravventori fermo restando quanto previsto dalle altre norme di legge in materia, saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Il Comando di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza”.