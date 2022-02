Meteo, torna la neve in Puglia: ecco le località interessate

FOGGIA, 24/02/2022 – (meteopuglia) Saranno due giorni primaverili, quello di oggi e quello di domani, al Sud Italia, con un netto rialzo delle temperature e cieli sereni. Ma sarà un fuoco di paglia. Da sabato 26 febbraio ci prepariamo ad un forte peggioramento, uno dei più intensi di tutto l’INVERNO, con NEVE abbondantissima fino a bassa quota al Sud.

I modelli matematici propongono l’arrivo di nevicate abbondanti tra i giorni di sabato e domenica: la dama bianca imbiancherà gran parte dell’Appennino con accumuli localmente molto importanti oltre 800 metri. Tra Marche, Umbria, Abruzzo e Molise potrebbero scendere oltre 50-60 cm di neve fresca, con picchi superiori ai 70-80 cm sull’Abruzzo e l’alto Molise. Accumuli considerevoli anche in Romagna con picchi di 20-25 cm di neve oltre i 900 metri di quota, ma in questo caso i fiocchi potrebbero scendere fino in pianura e sulle coste (seppur con accumuli molto più blandi o irrisori). Accumuli tra i 5 e 20 cm sui monti di Toscana e Lazio. La neve imbiancherà anche l’Appennino meridionale con accumuli variabili tra i 15 e i 50 cm, specie in Basilicata, Molise e Calabria tirrenica, dai 600 metri. QUALI CITTA’ sono a rischio?

La NEVE imbiancherà, nel weekend, POTENZA, CAMPOBASSO, ISERNIA, GARGANO (San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis), i Monti Dauni (Faeto, Montelone di Puglia, Sant’Agata di Puglia, Bovino), ma anche la Murgia (Santeramo, Altamura, Spinazzola, Minervino) con fiocchi fino ai 400 metri in Puglia. Neve anche a Matera. (meteopuglia)