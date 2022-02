Più morti di tumore per chi vive a Taranto e vicinanze

TARANTO, 24/02/2022 – (vglobale) È noto che in Italia si registri un’incidenza di cancro maggiore, rispetto alle medie regionali, nei territori indicati come altamente inquinati.

Una di questa aree in Puglia è Taranto, considerata una delle città più inquinate d’Europa, con numerose attività industriali indiziate da tempo di minacciare la salute della popolazione residente (come raccontato anche in TV dalla serie «Svegliati amore mio» diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo). Ora, un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista scientifica «Sustainability», dal titolo provocatorio «L’ombra lunga di Taranto?»

(Cazzolla Gatti R., Velichevskaya A. 2022. Taranto’s Long Shadow? Cancer Mortality is Higher for People Living Closer to One of the Most Polluted City of Italy. Sustainability 2022, 14(5), 2662) ha analizzato le conseguenze epidemiologiche di un elevato livello d’inquinamento prodotto dall’area industriale di Taranto e studiato le variazioni del tasso di mortalità per alcuni specifici tipi di cancro nelle città e nei paesi delle due province poste sottovento rispetto al sito tarantino. Gli autori della ricerca, il prof. Roberto Cazzolla Gatti dell’Università di Bologna e la dott.ssa Alena Velichevskaya dell’Università Statale di Tomsk, hanno analizzato i tassi di mortalità degli ultimi 10 anni per 15 principali tipi di tumore segnalati tra i residenti a Taranto, di otto comuni limitrofi (Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Putignano, Noci, Castellaneta, Massafra), collocati casualmente all’interno di un cono immaginario nella direzione del vento principale dal vertice della zona industriale di Taranto, e delle due province di Bari e Taranto coinvolte (come si vede nella figura del titolo).

«I nostri risultati — scrivono gli autori — confermano la nostra ipotesi che il tasso di mortalità per alcuni specifici tipi di cancro sia superiore alla norma nel comune di Taranto». Lo studio mostra, inoltre, chiaramente la mortalità, per l’80% delle categorie tumorali registrate dall’Istat, è più elevata tra i residenti dei comuni più vicini a Taranto ed è indirettamente proporzionale con la distanza dalla zona industriale della città (ovvero si registra una minore mortalità per cancro in chi vive più lontano da Taranto). (vglobale)