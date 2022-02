Satira su Stato Quotidiano: le giustificazioni di un pazzo

Manfredonia, 24/02/2022 – Nella satira si può scherzare su tutto. Non credo che ci sia, quasi mai, una dichiarazione, un discorso o un evento su cui non si possa scherzare per imparare, insegnare e ridere. Lo scoppio di una guerra è uno di quei casi che fanno l’eccezione. La vita umana rimane inviolabile, come i confini di uno stato sovrano che, in democrazia, decide il suo futuro. Ma i pazzi, quelli veri, non accettano il pensiero logico. Non vogliono. E nella loro idea di giustificazione delle loro azioni danno spazio alla fantasia, facendo dichiarazioni che pubblicherebbero solo giornali sotto regime o Lercio. In tanti anni se ne sono sentite di sparate assurde, ma giustificare una guerra parlando di “denazificare” un paese democratico entra nel Guinness dei primati ( e definire da primate questa decisione sarebbe un insulto per i nostri avi e per le scimmie). Anche un altro sub-primate giustificò l’invasione di un paese sovrano con una giustificazione “più che legittima”. Era l’ 1 settembre 1939. La parola denaficazione c’entrava. Non c’era il de. Se la storia è un ciclo, speriamo che stavolta si fermi.

Matu