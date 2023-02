Atto intimidatorio a Carpino: auto del Vigile Urbano vandalizzata con taglio gomme

StatoQuotidiano.it Carpino (FOGGIA) 24/02/2023. La cittadina di Carpino è stata scossa da un atto intimidatorio nei confronti della Polizia Locale. L’auto di proprietà di un Vigile Urbano è stata vandalizzata con il taglio delle gomme, un gesto che ha suscitato indignazione tra i cittadini e le autorità locali.

Il sindaco di Carpino, Dr. Rocco Di Brina, ha espresso vergogna e amarezza per quanto accaduto, definendo l’atto vandalico come “senza precedenti” e “sconsiderato”. Il sindaco ha sottolineato come tale gesto colpisca e offenda le istituzioni e la dignità dei Carpinesi, in quanto riguarda chi ogni giorno ha il compito di sorvegliare e difendere la libertà di ognuno e garantire la civile convivenza.

Il sindaco ha poi lanciato un appello alla comunità affinché si schieri contro ogni forma di violenza e vandalismo, affermando che “certe azioni sconsiderate e vili” non possono essere giustificate dalle abitudini personali di alcune persone.

Il Comune di Carpino ha anche annunciato che collaborerà con le istituzioni dello Stato per identificare i colpevoli di questo gesto intimidatorio e garantire la sicurezza della comunità. Saranno rafforzati i controlli sul territorio per prevenire e reprimere ogni forma di alterazione della legalità e delle regole della comunità.

Il sindaco ha infine ribadito che il Comune di Carpino è impegnato a garantire i diritti e i doveri di tutti i cittadini, in un clima di rispetto e collaborazione tra le istituzioni e la comunità locale.

Articolo di Vittorio Agricola