Caso Seasif, RC Manfredonia: “L’amministrazione dica la verità ai cittadini”

Nell’area ex Enichem potrebbe essere piazzato, infatti, una centrale elettrica dalla potenza di circa 400 MGW e un deposito di gasolio per l’autotrazione. Ci chiediamo quanto dobbiamo essere disposti a pagare ancora in termini di salute e ambiente, dato che l’area di installazione è ancora da bonificare per via dei disastri del petrolchimico. La città è stanca di queste continue vessazioni: come Rifondazione Comunista e Unione Popolare chiediamo al Sindaco Rotice e alla sua amministrazione di rendere conto alla popolazione di quanto ci si stia impegnando realmente in termini di sviluppo e tutela dell’ambiente, ma non con inutili e sterili comunicati, foto o slogan vari!