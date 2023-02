Energas e Seasif, Con Manfredonia e M5S: “Sindaco se ci sei batti un colpo”

Noi non dimentichiamo. 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮. Ed è per questo che mai vorremmo che nuovi e pericolosi impianti industriali, come lo fu all’epoca l’Enichem, possano venire ad insediarsi nel nostro territorio. Eppure stiamo assistendo a qualcosa di incredibile in questi giorni: a breve, 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮’ 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝟮 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼, 𝗶𝗹 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗮𝗿𝗮’ 𝗶𝗹 𝘃𝗶𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗱𝗲𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗚𝗽𝗹 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗮𝘀, mentre una non meglio identificata multinazionale ha già tutti i permessi autorizzativi per costruire una centrale elettrica della potenza di 400 MGW nell’area ex Enichem (che bisogna ancora terminare di bonificare) oltre ad un mega deposito di gasolio per autotrazione.