Foggia verso Andria. Schenetti: “Possiamo fare qualcosa di importante”

StatoQuotidiano.it, Foggia, 24 febbraio 2023 – Dopo una settimana turbolenta con le dimissioni di Fabio Gallo e l’annuncio con relativa presentazione del nuovo tecnico Mario Somma, in casa Foggia è tempo di vigilia. I satanelli, infatti, saranno impegnati domani, con calcio di inizio alle ore 17:30, nel derby di Andria, con la Fidelis, relegata in fondo alla classifica del girone C del campionato di serie C. Per spiegare il momento della squadra e analizzare la partita, stamane è intervenuto in sala stampa, il trequartista rossonero Andrea Schenetti. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Sicuramente è stata una settimana particolare. Abbiamo appreso la notizia delle dimissioni del mister nella giornata di martedì. Non c’è rimasto altro che accettarle ed andare avanti. Abbiamo fatto un percorso, abbiamo risalito la classifica. L’impatto con il nuovo allenatore è stato positivo e sicuramente adesso dobbiamo far parlare il campo e cercare di andare avanti con quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Sarà il mister a decidere. Io sono sempre stato a disposizione degli allenatori e della squadra e di dare il mio contributo, indipendentemente dal ruolo. Ognuno ha le proprie caratteristiche. Giocare qualche metro più avanti può esaltare le mie caratteristiche, però, bisogna guardare al bene della squadra. Questa squadra è forte, in una piazza importante. Dobbiamo togliere l’io e mettere il noi davanti a tutto. Lui sceglie dove farmi giocare, l’importante che la squadra vinca e andiamo avanti nel nostro percorso. Abbiamo preparato la partita, sapendo di affrontare una squadra, che è vero che è ultima in classifica ma in questo girone tutte possono vincere con tutte, come la Viterbese con il Catanzaro. Se pensiamo di andare ad Andria a fare una partita facile, sbagliamo. Andiamo ad affrontare una squadra in difficoltà che non ci regalerà i punti e dobbiamo andare a conquistarli.

Per me il Catanzaro sta facendo un campionato a parte. Vero è che siamo partiti male ma se andiamo a vedere quello che abbiamo fatto dalle 7 partite iniziali, sono tanti punti. Per quanto mi riguarda il mio ruolo è quello di trequartista. Non sono mai stato un bomber da 20 gol ma mi piace dare una mano alla squadra, tecnicamente bene ma mettendomi al servizio, anche con sacrificio difensivo e nella fase di non possesso. Mancano ancora tante partite e spero che con i miei compagni possiamo fare qualcosa di importante, perché all’interno dello spogliatoio ci crediamo. Il mister ci ha fatto una buona impressione anche se lo conosciamo da soli 2 giorni e andremo avanti con i concetti che abbiamo immagazzinato”.

A cura di Antonio Monaco