Gino Lisa, ecco le prime hostess foggiane della Lumiwings

FOGGIA, 24/02/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Lumiwings sta per annunciare le prime assunzioni di nuovo personale legato all’attivazione dei voli dall’aeroporto Gino Lisa. Si sono infatti chiuse le selezioni per nuove hostess da assegnare sui collegamenti della compagnia da foggia per Milano Malpensa, Torino e, da maggio e giugno, Verona e Catania.

«La compagnia Limiwings ha selezionato quattordici ragazze foggiane da impiegare su suoi aerei di linea dall’aeroporto Gino Lisa». Ne da notizia l’associazione Mondo Gino Lisa con un post pubblicato sul suo sito. «Il Gino Lisa crea posti di lavoro», commenta il presidente Sergio Venturino. «A breve – aggiunge – comincerà il corso di formazione professionale per le nuove hostess».

C’è fermento intorno alla Lumiwings e ai voli dal Gino Lisa in vista dell’entrata in vigore dell’orario estivo (marzo). Proprio in virtù di questo importante appuntamento, la Cisl sollecita l’attivazione di un «piano trasporti per l’aeroporto Gino Lisa». «È urgente – sottolinea la segretaria generale di Foggia Carla Costantino – il potenziamento dei servizi del trasporto pubblico locale TPL, affinché siano idonei, per efficacia ed efficienza, ad assicurare il collegamento del terminal aeroportuale con il centro città e con i più importanti centri della Capitanata, anche per scongiurare il proliferare di attività di trasporto o noleggio abusive». lagazzettadelmezzogiorno.it