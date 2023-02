La sanseverese Carafa è medaglia di bronzo nella sciabola

San Severo (Fg), 24 febbraio 2023 – (Puglia.federscherma.it) – È stata la pugliese Gaia Carafa la migliore delle Azzurre in gara nella prova di sciabola individuale femminile Under 17 valida per i Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Tallinn in Estonia.

L’atleta del Circolo Schermistico Dauno ha chiuso al quindicesimo posto fermata negli ottavi di finale dall’ucraina Viktoria Korotchenko col punteggio di 15-10. Nei turni precedenti Carafa aveva sconfitto la britannica Hui Xin Sezille e l’altra azzurra Elisabetta Borrelli, entrambe per 15-9. Le altre italiane in gara erano appunto Borrelli, che ha chiuso al 19° posto, Benedetta Stangoni (al 34°) e Giada Likaj (41°).

Oggi Gaia Carafa e le sue compagne torneranno in pedana per la prova a squadre, che vede quindi team ai nastri di partenza: l’inizio della gara è fissato per le 12.00, finali in programma nel pomeriggio sino alle 17.40.

Domenica prossima sono invece attesi in pedana gli altri due sciabolatori di Capitanata Emanuele Nardella, sanseverese in forza al Centro Sportivo Esercito e che si allena presso il Circolo Schermistico Dauno, ed il foggiano Marco Mastrullo, attualmente tesserato per la Virtus Bologna. La gara inizierà alle 14.00, le finali si disputeranno fra le 17.00 e le 19.00. Due giorni dopo, martedì 28 febbraio (giornata di chiusura della rassegna continentale), i due torneranno a gareggiare assieme ai compagni di Nazionale Edoardo Cantini e Marco Stigliano per la prova di sciabola maschile a squadre Under 20. (Puglia.federscherma.it)