Marilisa Magno: “Foggia è una città che si deve riscattare e andare avanti”

StatoQuotidiano, 24 febbraio. “Foggia la ricorderò come un’esperienza dura, un’amministrazione così complessa e sgangherata non l’ho trovata in tutti gli altri luoghi dove sono stata. Ma il rapporto con le istituzioni è stato splendido, con il mondo della scuola c’è stata un’interlocuzione continua, anche con la città in fondo ci siamo capiti e lo dimostrano i messaggi che ricevo in questi giorni e che mi commuovono”. Sono alcuni passaggi dell’intervista a Marilisa Magno, la commissaria del Comune di Foggia che si è dimessa qualche giorno fa, pubblicata oggi sulla Gazzetta del Mezzogiorno.

Ha parlato di assunzioni al Comune, del contenzioso che grava sull’amministrazione del rapporto con la città, della macchina amministrativa: “L’amministrazione era senza un apparato organizzativo valido, come dovrebbe averla un comune. C’era bisogno di creare una struttura operativa per ripartire, non si poteva andare avanti in quel modo disordinato e caotico. Basti citare un elemento: mancava del tutto o quasi l’informatizzazione degli atti, bisognava costruire dalle basi”.

Su una delle grandi questioni di questi mesi, Amiu, ha detto: “Ci vorrà tempo perché il servizio migliori. Ma l’affidamento è già fatto, il contratto di servizio firmato. Vedrete che un po’ alla volta tutto si sistemerà. Abbiamo iniziato un lavoro certosino con Amiu per stabilire le regole che anche qui non c’erano”.

E Foggia, come se la immagina tra qualche anno? Alla domanda Magno ha risposto: “Una città che si deve riscattare perché semplicemente non se lo merita di finire dove è stata portata. Ci sono tante persone perbene, di un bel livello culturale. Guardi, le mafie ci sono dappertutto e non lo dica a me che sono campana. Però in altre realtà si vede anche altro. Qui c’è una società civile che deve andare avanti e dev’essere in grado di costruire barriere dal punto di vista economico e sociale”.