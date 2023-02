Proprietari di appartamenti a Vico del Gargano in difficoltà: lavori incompleti e sicurezza precaria

Dopo aver affidato i lavori a un General Contractor e cedendo i loro crediti, i proprietari si sono trovati in una situazione difficile, poiché i lavori non sono stati completati e gli appartamenti sono in sofferenza da due anni. Gli infissi sono in cattive condizioni e la sicurezza è precaria, con le ringhiere dei balconi che sono state appoggiate, ma non fissate correttamente.

La zona circostante è anche diventata meno appetibile commercialmente, il che significa che gli appartamenti non possono essere affittati come prima.

Di fronte a questa situazione, i proprietari di appartamenti a Vico del Gargano stanno chiedendo alle istituzioni di intervenire e di aiutarli a trovare una soluzione. Chiedono alle autorità di verificare la situazione di ogni condominio e di dare supporto a coloro che cercano di concludere i lavori di ristrutturazione.