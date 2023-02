StatoQuotidiano, 23 febbraio 2023. “Il corpo docente dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara Pascoli Altamura di Foggia, su iniziativa della collega Concetta Talamo, nella seduta collegiale del 23 febbraio, ha deliberato la volontà di sostenere ed esprimere piena solidarietà alla dirigente scolastica Annalisa Savino.”

Così in una nota stampa il collegio docenti dell’istituto di Foggia. La preside finita al centro delle polemiche per la lettera aperta indirizzata a studenti, genitori, personale Ata e docenti della scuola e in relazione ai fatti accaduti sabato scorso dinanzi al Liceo Michelangiolo di Firenze. “Qui un gruppo di appartenenti all’organizzazione di destra “Azione Studentesca, ha aggredito con calci e pugni due studenti di un collettivo di sinistra”.

“La Preside Savino nella sua lettera- prosegue la nota- ha sottolineato la necessità di essere consapevoli di come il fascismo in Italia sia nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti”.

La lettera ha generato nei giorni scorsi la reazione del ministro Valditara che l’ha definita “non definente nel suo contenuto alla realtà dei fatti e propagandistica lasciando infine intendere la possibilità di sanzioni per la Savino”.

“Dopo le parole del Ministro Valditara, nelle quali si minimizza l’attacco squadrista accaduto a Firenze e si minacciano sanzioni alla dirigente Scolastica che ha condannato fortemente il fascismo, questo collegio delibera la solidarietà alla Preside Savino e ribadisce i valori costituzionali sui quali si fonda la nostra Repubblica.”