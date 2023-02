Viola i domiciliari ospitando gente in casa: in carcere 42enne di Cerignola

FOGGIA, 24/02/2023 – La Polizia di Stato, ha tratto in arresto un 42enne, in esecuzione di provvedimento di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico cui si trovava sottoposto.

Lo stesso, invero, a seguito di controllo di personale in servizio di Volante del Commissariato P.S. di Cerignola, veniva sorpreso nella sua abitazione in compagnia di persone con lo stesso non conviventi e, pertanto, veniva opportunamente segnalato alla competente A.G., la quale disponeva l’aggravamento della misura ed il conseguente accompagnamento in carcere dello stesso. Trattasi di una delle persone arrestate a Brescia mentre si accingevano a compiere un assalto ad un caveau.

Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.