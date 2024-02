BRINDISI – Un 20enne di San Pietro Vernotico (I.M. le iniziali del suo nome) ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega San Donaci a Tuturano, nell’agro di Cellino San Marco.

La vittima era alla guida di una Fiat Grande Punto. A bordo della macchina anche una ragazza rimasta ferita nell’impatto.

Il mezzo, per cause da accertare, è uscito fuori strada in prossimità di una curva e si è ribaltato nelle campagne. Un automobilista di passaggio che ha visto l’auto cappottata nei terreni ha allertato i soccorritori.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i carabinieri.

Per il ragazzo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La donna, cosciente, è stata estratta dalle lamiere dai pompieri e portata all’ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni sono in fase di accertamento.