BARI – Attimi di paura nel centro di Bari, pochi minuti fa una persona si è lanciata dal balcone in via Quintino Sella angolo via Piccinni nel cuore del capoluogo pugliese: sul posto polizia e 118.

La vittima purtroppo è deceduta: si è gettata nel vuoto da un piano alto.

Secondo quanto si è appreso si tratterebbe di un ragazzo di 23 anni.

Ancora non si sa cosa l’abbia spinto ad un gesto così estremo.

Indagini in corso. Traffico in tilt, chiusa la viabilità nella zona.