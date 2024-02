MANFREDONIA (FOGGIA) – “Nel momento cruciale della stagione ritrova il “Miramare” a porte aperte, grazie ad un prezioso lavoro di stretta collaborazione con il Prefetto Valiante, la Commissaria Grandolfo ed i componenti della Commissione Provinciale di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo.

Domani contro il Gallipoli, il Manfredonia Calcio 1932 ha bisogno della spinta dei tifosi e di tutti i cittadini.

Tutti allo Stadio a cantare a sostegno dei biancocelesti. Ingresso gratuito per tutti gli under 12 accompagnati da un adulto in possesso di biglietto. Donia alè!”

Lo riporta l’ex Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.