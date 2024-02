FOGGIA – «Con un terremoto di magnitudo 4.7 ci aspettiamo delle scosse di assestamento». A dirlo il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni, intervistato oggi dopo il sisma.

Una scossa che però non preoccupa e non allarma, sia per l’entità che per le conseguenze.

Nonostante i timori di alcuni utenti sui social, a preoccupare infatti non è neanche il rischio tsunami: «Un terremoto a 18 kilometri di profondità non è in grado di rompere il fondo mare o di generare grandi eventi.

Al massimo potrebbe essere di pochi centimetri, quindi non preoccupante. Sono necessarie magnitudo più alte e ipocentri più superficiali per generare fenomeni pericolosi».

Un altro terremoto ha fatto tremare stamattina l’Italia. Da Bari a Brindisi, sono molte le località che hanno avverito la scossa di magnitudo 4.7 che ha colpito la costa adriatica alle 10.23 di ieri.

Localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il terremoto è avvenuto precisamente nella zona del Mare Adriatico Meridionale, con coordinate geografiche latitudine 41.9120, e longitudine 17.5940 ad una profondità di 18 chilometri.

Un sisma che però non allarma l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il suo presidente, Carlo Doglioni, che Il Messaggero ha intervistato dopo la scossa.​

Un terremoto lieve, nell’ordine naturale delle cose, come ne avvengono ogni anno nel nostro Paese.

Un sisma che ricorda quello del 27 marzo 2021, quando alle 14:47 venne registrato un terremoto di magnitudo Ml 5.6 nel Mar Adriatico, a circa 80-90 km dalle coste della Puglia garganica e dalle Isole Tremiti e una trentina di chilometri dall’isola croata di Lastovo.

Come la scossa di tre anni fa, anche quella di oggi deriva da un avvicinamento della Catena Dinarica (che si sposta verso ovest) a quella Appenninica (che si sposta verso est), ogni anno sempre meno distanti di qualche millimetro.

Al terremoto di ieri potrebbero far seguito però nuove scosse, questa volta di magnitudo inferiore: «Con un terremoto di magnitudo 4.7 ci aspettiamo delle scosse di assestamento, chiamate anche “aftershock”, di magnitudo sicuramente inferiore», ha detto Carlo Doglioni.