CELLINO SAN MARCO (BRINDISI) – Più di un anno fa sopravvisse, pur riportando gravi ferite, al devastante impatto in cui persero la vita tre persone, fra cui due suoi amici.

Ieri (venerdì 23 febbraio) il destino non è stato così clemente nei suoi confronti.

Il 20enne Pompilio (detto Ilio) Micello, di San Pietro Vernotico, è morto nelle lamiere aggrovigliate di una Fiat Grande Punto. Il tragico incidente si è verificato intorno alle ore 20.30 sulla strada provinciale che collega Tuturano a San Donaci, in agro di Cellino San Marco.

L’auto a decine di metri dalla carreggiata

Il 20enne era al volante. Al suo fianco, sul sedile del passeggero, si trovava anche una ragazza. In prossimità di una curva, per cause da accertare, il veicolo è uscito fuori strada e si è ribaltato nelle campagne, fermandosi a circa 50 metri dalla carreggiata.

Un automobilista transitato poco dopo ha notato l’auto cappottata nel terreno, con le luci ancora accese, e ha dato subito l’allarme.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i carabinieri della stazione di Cellino San Marco, al lavoro per ricostruire la dinamica.

Per Micello non c’è stato nulla da fare. Il giovane giaceva privo di vita all’interno dell’abitacolo.

La ragazza, cosciente, era intrappolata fra le lamiere.

Una volta estratta dai pompieri, la malcapitata è stata consegnata al 118. Da lì è stata trasportata verso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove le sue condizioni sono in fase di accertamento.

Da quanto appreso non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sulla scena dell’incidente momenti strazianti quando sono arrivati i familiari e gli amici del ragazzo. La notizia della tragedia ha raggiunto nel giro di pochi minuti San Pietro Vernotico.

La mente è tornata immediatamente alla notte del 16 dicembre 2022, quando tre persone persero la vita a seguito di uno scontro fra tre auto avvenuto sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico.

Ilio viaggiava a bordo di una Ford Fiesta, insieme ad altri quattro amici. Due di loro non ce la fecero. Micello riportò gravi ferite che richiesero un lungo periodo di degenza presso l’ospedale Perrino di Brindisi.

Oggi, purtroppo, si è consumato un dramma che scuote profondamente un’intera comunità. SIa la Grande Punto che la salma, trasportata presso il cimitero di San Pietro Vernotio, sono sotto sequestro, su disposizione del pm di turno del tribunale di Brindisi.