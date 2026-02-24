Edizione n° 5987

24 Febbraio 2026 - ore  09:54

24 Febbraio 2026 - ore  09:57

A Foggia "Codice della Strada a intermittenza": Mainiero attacca sulle strisce blu

MAINIERO STRISCE BLU A Foggia “Codice della Strada a intermittenza”: Mainiero attacca sulle strisce blu

Il consigliere comunale: “In alcune vie la sosta tariffata viene esclusa perché troppo strette, altrove invece le strisce blu arrivano fin dentro incroci e attraversamenti."

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – “A Foggia il Codice della Strada sembra diventato facoltativo: obbligatorie solo le strisce blu”. È l’accusa del consigliere comunale Giuseppe Mainiero, che torna a puntare il dito sulla gestione della sosta tariffata e, soprattutto, sulle conseguenze in termini di sicurezza stradale.

Secondo Mainiero, in città si starebbe assistendo a un paradosso: da un lato, quattro stradevia Barra, via G. De Troia, via dei Carpentieri e via Gargano – sarebbero state escluse dalla sosta a pagamento perché “troppo strette” e “non conformi al Codice della Strada”. Dall’altro lato, però, “nel resto della città la regola sembra non valere”, con stalli disegnati anche in punti critici.

Il consigliere entra nel merito citando alcune vie in cui la tracciatura degli stalli avrebbe creato situazioni di rischio. In via Montegrappa, strada a doppio senso, Mainiero segnala la presenza di strisce blu “a ridosso dell’incrocio con viale XXIV Maggio, davanti agli attraversamenti pedonali e lungo diversi civici”. Una configurazione che, a suo dire, riduce drasticamente la visibilità: “Il pedone, per attraversare, è costretto a sporgersi oltre le auto parcheggiate sperando che l’automobilista lo veda. E l’automobilista, invece, spera”.

Altro caso indicato è via Luciano Mele, nei pressi della sede comunale: “Strisce blu da un lato, strisce gialle dall’altro, doppio senso di marcia. Un esperimento che sfida ogni principio di sicurezza”, sostiene Mainiero, parlando di un assetto “incompatibile con una circolazione ordinata e prudente”.

Il nodo autobus: “Manovre forzate e pericolose”

Tra i punti più critici viene citata via Giuseppe Maria Galanti, all’incrocio con via Mastelloni. Qui, secondo il consigliere, i nuovi stalli “impediscono persino la manovra degli autobus ATAF”, costretti a “tagliare” l’incrocio in prossimità degli attraversamenti pedonali. “Altro che mobilità sostenibile: così è mobilità ad alto rischio”, è la sintesi.

Il quadro che Mainiero descrive è quello di “incroci soffocati, visibilità azzerata, attraversamenti pedonali coperti dalle auto in sosta”, con una domanda che torna come refrain: “Le distanze di sicurezza valgono ancora?”.

Mainiero insiste poi su un altro aspetto: la disparità di trattamento tra diverse zone della città. “La domanda non è più se, ma chi: chi sono i residenti delle pochissime vie graziate dall’abolizione delle strisce blu?”, incalza, sostenendo che la pianificazione urbana “assomiglia a un gioco a premi”.

“Come accade per rifacimenti stradali a macchia di leopardo o marciapiedi rifatti a sentimento, anche la sosta tariffata sembra seguire un criterio arcano”, aggiunge, parlando ironicamente di una “dea bendata dell’urbanistica” che decide quando una strada è troppo stretta e “due metri più in là improvvisamente no”.

“Qui non è più questione di parcheggi: è sicurezza urbana”

Il punto politico, per Mainiero, è chiaro: non si tratta solo di gestione della sosta, ma di incolumità pubblica. “Quando le strisce blu invadono incroci e attraversamenti, quando i pedoni diventano invisibili e i mezzi pubblici sono costretti a manovre pericolose, non si parla più di parcheggi. Si parla di sicurezza urbana, ordine pubblico e incolumità dei cittadini”.

Per questo – annuncia il consigliere – è stata presentata un’interpellanza urgente e la questione sarà portata anche all’attenzione della Prefettura.

“La città può anche essere tutta blu – conclude Mainiero – ma non può essere governata a fortuna. Perché quando il Codice della Strada diventa facoltativo e le strisce blu diventano obbligatorie, non è più una scelta amministrativa: è un problema serio, sotto gli occhi di tutti”.

