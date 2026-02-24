FOGGIA – Pene ridotte e aggravante mafiosa esclusa. La terza sezione della Corte d’Appello di Bari ha ridimensionato le condanne inflitte ai cugini Giuseppe Bruno e Antonio Bruno, entrambi 28enni foggiani, riconosciuti colpevoli per lesioni e porto illegale di arma in relazione alla gambizzazione di Antonello Frascolla, avvenuta in città nella notte tra il 28 e il 29 settembre 2018.

Caduta l’aggravante della mafiosità, le condanne sono scese da 3 anni a 2 anni e 4 mesi. Giuseppe Bruno, reo confesso, è ritenuto l’esecutore materiale: fu lui a esplodere i colpi. Il cugino Antonio, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, viene invece indicato come istigatore del ferimento.

Pena ridotta anche per il terzo imputato, Salvatore Di Gioia, 51 anni, cognato della vittima: condannato per porto illegale d’arma, in appello ha ottenuto una riduzione da 2 anni e 1 mese a 1 anno e 7 mesi, rispetto alla sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Foggia il 21 marzo 2023.

Secondo l’impostazione accusatoria, l’episodio si inseriva in un clima di tensione tra gruppi criminali della città, con i Bruno ritenuti contigui al clan Moretti e i Frascolla considerati vicini alla batteria Sinesi/Francavilla. Nella ricostruzione dell’accusa, la gambizzazione avrebbe contribuito ad alimentare una successiva escalation: tra gli episodi richiamati, l’omicidio di Rodolfo Bruno – ritenuto cassiere del clan Moretti, padre di Antonio e zio di Giuseppe – ucciso il 15 novembre 2018 da killer rimasti ignoti.

A gennaio 2019, nell’arco di due settimane, si verificarono inoltre tre triplici tentativi di omicidio, che secondo gli inquirenti sarebbero stati ordinati da Gianfranco Bruno (padre di Giuseppe e zio di Antonio) per vendicare la morte del cognato Rodolfo. Un commando armato – di cui avrebbe fatto parte anche Antonio Bruno – avrebbe cercato senza successo Antonello e Gioacchino Frascolla e un loro amico, Mario Clemente.

In appello la Procura generale aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Le difese – gli avvocati Francesco Santangelo (per entrambi i Bruno), Carlo Alberto Mari (per Giuseppe Bruno) e Mongelli (per Di Gioia) – avevano sollecitato assoluzioni o, in subordine, riduzioni di pena ed esclusione dell’aggravante mafiosa. La Corte ha accolto proprio quest’ultimo punto: non solo ha ridotto le pene, ma ha anche escluso l’aggravante contestata dalla Dda ai due cugini (in ragione della presunta contiguità al clan Moretti) e a Di Gioia (per una presunta vicinanza al gruppo rivale). Secondo l’impostazione della Dda, l’azione era stata “posta in essere mediante l’utilizzo della forza di intimidazione mafiosa”, anche per via dei legami familiari dei Bruno con Rodolfo e Gianfranco, ritenuti appartenenti al clan Moretti.

Frascolla venne colpito da due colpi di pistola alla gamba sinistra in via Martiri di via Fani. Sempre secondo la ricostruzione investigativa, un’ora prima ci sarebbe stato un litigio in zona movida tra la vittima e Antonio Bruno. Poche ore dopo la gambizzazione, la Squadra Mobile arrestò Giuseppe Bruno per tentato omicidio: l’indagato confessò e fece ritrovare l’arma, sostenendo però di non aver sparato per uccidere ma “per dare una lezione”, legando il movente a questioni personali. Il gip convalidò l’arresto e derubricò l’accusa da tentato omicidio a lesioni.

Le indagini portarono poi all’incriminazione anche di Antonio Bruno, ritenuto l’istigatore, e di Di Gioia, entrambi rimasti a piede libero per questa vicenda. Antonio Bruno, tuttavia, venne arrestato successivamente, il 5 febbraio 2019, proprio per i tre triplici tentativi di omicidio: per quei fatti è stato condannato in via definitiva a 10 anni e 8 mesi e sta terminando la pena in affidamento a una comunità con possibilità di recarsi al lavoro. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno (gazzettadelmezzogiorno.it).