FOGGIA CASILLO // Foggia ko a Crotone, Casillo carica l’ambiente: “Non ci arrendiamo. Uniti fino all’ultimo respiro”
23 Febbraio 2026 - ore  15:10

LUCIANO CAPASSO // Tragedia sulle Alpi svizzere: Luciano Capasso travolto da una valanga di livello 4
23 Febbraio 2026 - ore  09:00

Autorità portuale del Mare Adriatico meridionale, la Corte dei conti promuove i conti 2022 ma richiama su PNRR e fiscalità

AUTORITA' PORTUALE 2022 Autorità portuale del Mare Adriatico meridionale, la Corte dei conti promuove i conti 2022 ma richiama su PNRR e fiscalità

ph image archivio, la repubblica di bari

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Bari // Barletta //

La gestione finanziaria 2022 dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (AdSP MAM) finisce sotto la lente della Corte dei conti, che con determinazione n. 15 del 29 gennaio 2026 ha trasmesso al Parlamento la relazione sul risultato del controllo.

Il referto riguarda l’ente che governa i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli, cui dal 2022 si è aggiunto anche Termoli.

Il controllo è stato effettuato ai sensi della normativa che assoggetta i rendiconti delle Autorità di sistema portuale alla verifica della magistratura contabile. L’esercizio esaminato è il 2022, con richiamo anche agli sviluppi successivi più rilevanti.

Particolare rilievo assume il capitolo degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari. Al settore portuale, a livello nazionale, sono stati destinati 2,8 miliardi di euro per infrastrutture, accessibilità, ultimo miglio ferroviario e stradale, efficientamento energetico ed elettrificazione delle banchine. All’Autorità del Mare Adriatico meridionale sono stati assegnati inizialmente 209 milioni di euro, poi incrementati a 220,6 milioni, per interventi che spaziano dal potenziamento dell’accessibilità marittima alla resilienza delle infrastrutture, fino al “cold ironing” e alla logistica agroalimentare. Tra le opere finanziate figurano il completamento dell’infrastrutturazione portuale con banchinamenti e colmate, il recupero del bacino alti fondali e interventi di elettrificazione, con importi complessivi che in alcuni casi superano i 100 milioni di euro per singolo progetto.

La relazione dedica attenzione anche alle novità normative intervenute nel 2022. In materia fiscale, è stato ridefinito il regime delle Autorità portuali: le entrate commerciali sono ora soggette a imposizione ai sensi del Tuir, mentre restano escluse quelle derivanti dall’esercizio di potestà pubbliche (come tasse portuali e di ancoraggio). Per i canoni demaniali è prevista la riconduzione a reddito imponibile con riduzione forfettaria del 50 per cento. Sul fronte delle concessioni demaniali, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha introdotto l’obbligo di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, per gli atti rilasciati dal 1° gennaio 2023.

Nel complesso, la Corte fotografa un ente impegnato su fronti strategici – infrastrutture, sostenibilità, intermodalità – ma richiama alla piena attuazione delle riforme e alla corretta gestione delle ingenti risorse straordinarie assegnate.

LASCIA UN COMMENTO