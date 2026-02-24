Arriva fino in Cassazione la vicenda giudiziaria di un 50enne di Manfredonia, condannato per bancarotta fraudolenta documentale e già giudicato dalla Corte d’appello di Bari con sentenza del 17 giugno 2024, che aveva confermato la decisione di primo grado.

Il tentativo di ribaltare la condanna davanti ai giudici di legittimità, però, si è fermato subito.

Nel ricorso erano stati sollevati due motivi: il primo relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione, con richiamo all’articolo 192 del codice di procedura penale; il secondo riguardante l’articolo 133 del codice penale, sempre sotto il profilo motivazionale.

Secondo la Cassazione, tuttavia, le doglianze risultano “versate in fatto” e soprattutto prive della necessaria specificità. In sostanza, il ricorso non avrebbe realmente censurato l’iter argomentativo seguito dalla Corte d’appello, ma si sarebbe limitato a proporre una diversa lettura della vicenda e delle prove acquisite, oltre i limiti consentiti nel giudizio di legittimità.

Da qui la declaratoria di inammissibilità.

Come previsto in questi casi, alla pronuncia si accompagna la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

La porta della Cassazione, dunque, non si apre: si chiude con un ulteriore aggravio economico.