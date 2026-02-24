Chieri (Torino), 24 febbraio 2026 – Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Chieri. Un neonato di cinque mesi è morto all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo essere caduto dalle scale mentre era in braccio alla madre. Il piccolo ha lottato tra la vita e la morte per due giorni, ma nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, non ce l’ha fatta.

Il dramma si è consumato nella giornata di sabato 21 febbraio all’interno dell’abitazione di famiglia. Secondo la ricostruzione fornita dalla madre agli inquirenti, la donna avrebbe accusato fin dal mattino un forte mal di testa. Dopo pranzo sarebbe salita al piano superiore della villetta per riposare accanto al figlio che stava dormendo.

Al risveglio del bambino, la madre lo avrebbe preso in braccio per scendere in cucina e preparargli il latte. Proprio mentre percorreva le scale di casa, sarebbe stata colta da un improvviso malore. La donna si sarebbe accasciata a terra e il piccolo le sarebbe sfuggito dalle braccia, precipitando lungo la rampa.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Gli operatori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno compreso fin da subito la gravità della situazione e disposto il trasporto d’urgenza al Regina Margherita di Torino. Le condizioni del neonato sono apparse critiche sin dal primo momento. Dopo due giorni di ricovero in condizioni disperate, il bambino è deceduto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Torino, che ha aperto un’inchiesta al momento senza ipotesi di reato. Si tratta di un atto dovuto in presenza di incidenti così gravi che coinvolgono minori. Nelle ultime ore gli investigatori hanno ascoltato entrambi i genitori come persone informate sui fatti. La madre avrebbe confermato la versione fornita subito dopo l’accaduto: “Ho avuto un malore e mi è scivolato dalle braccia”.

Gli elementi raccolti finora farebbero propendere per una tragica fatalità, ma saranno gli accertamenti in corso a chiarire definitivamente la dinamica dell’incidente.

Nel frattempo, i genitori hanno espresso il consenso alla donazione degli organi del piccolo. Spetterà però alla Procura valutare, in base alle esigenze investigative, se e quando sarà possibile procedere.

